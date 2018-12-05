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    • Хазенхюттль – новый главный тренер «Саутгемптона». Он два года подряд выводил «РБ Лейпциг» в еврокубки

    Хазенхюттль – новый главный тренер «Саутгемптона». Он два года подряд выводил «РБ Лейпциг» в еврокубки

    «Саутгемптон» объявил о назначении Ральфа Хазенхюттля главным тренером команды. Контракт с 51-летним специалистом рассчитан до июня 2021 года.

    Последним местом работы австрийца был «РБ Лейпциг». Тренер возглавил немецкий клуб перед началом сезона-2016/17 [первым для «Лейпцига» в Бундеслиге] и сразу же вывел его в групповой раунд Лиги чемпионов, заняв второе место. Спустя год «РБ Лейпциг» финишировал на шестой строчке и вышел в Лигу Европы. Хазенхюттль покинул «быков» летом 2018 года.

    На днях «Саутгемптон» уволил Марка Хьюза, под руководством которого команда набрала девять очков в 14-ти матчах и занимает 18-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: ФК «Саутгемптон»

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    05.12.2018 15:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 5 декабря 2018, 20:30

      А вот это уже серьезно и в свое время Бавария его хотела подписать и он тем самым спецом не продлили контракт с РБЛ, а тут какому-то "умного" пришла в башку взять Ковача

      1
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 5 декабря 2018, 17:04

      Симпатизирую Саутгемптону со времен Покеттино, Кумана дай бог получится у Ральфа!!!!

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 5 декабря 2018, 16:33

      А ведь могла и Бавария его подписать...

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 5 декабря 2018, 16:06

      Тренер хороший судя по результатам Лейпцига

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > RedWhiteFans2 5 декабря 2018, 16:58

      Там вообще очень грамотная трансферная политика клуба, я бы не стал все лавры приписывать именно тренеру, хотя он проявил себя отлично, не поспоришь.
      Посмотрим, по силам ли ему АПЛ.

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