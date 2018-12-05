Хазенхюттль – новый главный тренер «Саутгемптона». Он два года подряд выводил «РБ Лейпциг» в еврокубки

А вот это уже серьезно и в свое время Бавария его хотела подписать и он тем самым спецом не продлили контракт с РБЛ, а тут какому-то "умного" пришла в башку взять Ковача
«Саутгемптон» объявил о назначении Ральфа Хазенхюттля главным тренером команды. Контракт с 51-летним специалистом рассчитан до июня 2021 года.
Последним местом работы австрийца был «РБ Лейпциг». Тренер возглавил немецкий клуб перед началом сезона-2016/17 [первым для «Лейпцига» в Бундеслиге] и сразу же вывел его в групповой раунд Лиги чемпионов, заняв второе место. Спустя год «РБ Лейпциг» финишировал на шестой строчке и вышел в Лигу Европы. Хазенхюттль покинул «быков» летом 2018 года.
На днях «Саутгемптон» уволил Марка Хьюза, под руководством которого команда набрала девять очков в 14-ти матчах и занимает 18-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.