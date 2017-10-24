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    «РБ Лейпциг» готов предложить Хазенхюттлю новый контракт

    «РБ Лейпциг» заинтересован в продолжении сотрудничества с главным тренером Ральфом Хазенхюттлем. Руководство «быков» намерено до конца года заключить новое соглашение с 50-летним специалистом. Нынешний контракт австрийца рассчитан до июля 2019 года.

    «Я и руководство клуба постоянно контактируем с Хазенхюттлем. Уже достигнута договоренность, что мы встретимся и обсудим вопрос с продлением контракта перед зимней паузой», – приводит Mdr спортивного директора «РБ Лейпциг» Ральфа Рангника.

    Хазенхюттль руководит командой с лета 2016 года. По итогам прошлого сезона специалист привел «РБ Лейпциг» ко второму месту в Бундеслиге.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2017 12:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 24 октября 2017, 12:37

      Наверное, боятся, что Бавария его перехватит)))

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