«РБ Лейпциг» готов предложить Хазенхюттлю новый контракт

«РБ Лейпциг» заинтересован в продолжении сотрудничества с главным тренером Ральфом Хазенхюттлем. Руководство «быков» намерено до конца года заключить новое соглашение с 50-летним специалистом. Нынешний контракт австрийца рассчитан до июля 2019 года.

«Я и руководство клуба постоянно контактируем с Хазенхюттлем. Уже достигнута договоренность, что мы встретимся и обсудим вопрос с продлением контракта перед зимней паузой», – приводит Mdr спортивного директора «РБ Лейпциг» Ральфа Рангника.

Хазенхюттль руководит командой с лета 2016 года. По итогам прошлого сезона специалист привел «РБ Лейпциг» ко второму месту в Бундеслиге.