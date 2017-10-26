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  • Тренер «РБ Лейпцига»: «Играть против «Баварии» в меньшинстве чертовски сложно»

Тренер «РБ Лейпцига»: «Играть против «Баварии» в меньшинстве чертовски сложно»

26 октября 2017, 11:16
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Главный тренер «РБ Лейпцига» Ральф Хазенхюттль гордится своей командой, которая в меньшинстве дала бой «Баварии» в матче Кубка Германии.

«Я считаю, что мы можем сегодня гордиться своей игрой. Команда показала героическую борьбу. То, что мы сегодня делали на протяжении 120 минут, было невероятно.

Это был великий матч, от которого все получили удовольствие. Топ-уровень. Играть против «Баварии» в меньшинстве чертовски сложно», – заявил Хазенхюттль после игры.

Матч 1/16 финала Кубка Германии «РБ Лейпциг» – «Бавария» завершился со счетом 1:1. В серии пенальти были сильнее гости – 4:5.

Источник: ФК «Бавария»
Германия. Кубок РБ Лейпциг Бавария Хазенхюттль Ральф
Комментарии (1)
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TY13R
1509006339
что есть то есть, но не каждый забивает в меншенстве!!!
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