Тренер «РБ Лейпцига»: «Играть против «Баварии» в меньшинстве чертовски сложно»

Главный тренер «РБ Лейпцига» Ральф Хазенхюттль гордится своей командой, которая в меньшинстве дала бой «Баварии» в матче Кубка Германии.

«Я считаю, что мы можем сегодня гордиться своей игрой. Команда показала героическую борьбу. То, что мы сегодня делали на протяжении 120 минут, было невероятно.

Это был великий матч, от которого все получили удовольствие. Топ-уровень. Играть против «Баварии» в меньшинстве чертовски сложно», – заявил Хазенхюттль после игры.

Матч 1/16 финала Кубка Германии «РБ Лейпциг» – «Бавария» завершился со счетом 1:1. В серии пенальти были сильнее гости – 4:5.