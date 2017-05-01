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    Тренер «Лейпцига» предлагает изменить футбольные правила

    Главный тренер «РБ Лейпцига» Ральф Хазенхюттль выступил с предложением об изменении правил после домашнего матча Бундеслиги с «Ингольштадтом». По его словам, игра теряет в зрелищности и динамичности из-за постоянных остановок в связи с травмами игроков.

    «Несмотря на добавленное время, мы во втором тайме сыграли лишь 23 минуты чистого времени. Не из-за этого зрители приходят на стадион. Да, судьи и соперники действовали в соответствии с правилами. Но они таковы, что травмированному футболисту оказывают помощь прямо на поле.

    Возможно, было бы неплохо, если бы в таком случае футболист следующие пять минут наблюдал, как его команда играет в меньшинстве. Возможно, именно это остановило бы игроков лежать на газоне так долго. В нашем клубе мы уже обсуждали вопрос изменения правил», – заявил Хазенхюттль после матча.

    Матч 31-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» – «Ингольштадт» закончился со счетом 0:0.

    Источник: Bild

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    01.05.2017 08:52
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 1 мая 2017, 12:31

      Пнул по ноге троих противников в конце игры
      Ты в большинстве, на пять минут они вне игры,
      Или это до какой-то поры?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +186

      KROFF 1 мая 2017, 11:55

      Давно пора перейти на хоккейную систему отчета времени. Сделать два тайма по 40 минут и специальный судья, который будет останавливать таймер в паузах. Все "катание ваты" потеряет смысл и футбол приобретет в зрелищности, а так же не станет споров о том, сколько добавил времени судья.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 мая 2017, 11:54

      а грядут еще видео повторы и тогда матч будет длиться как минимум на минут 15-20 дольше и ТВ только выиграет от этого больше будут драть за показ

      -2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 1 мая 2017, 11:54

      5 минут это много, 2-3 сойдет, можно сразу выходить с носилками и оказывать помощь тока за пределами поля, в легких ситуациях. Я бы лучше ввел правила, после матча наказывать симулянтов, дисквой на один матч, тех до кого и не дотрагивались, те кто упал после касания но симулировал ЖК

      1
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      Рейтинг: -45

      stream15 1 мая 2017, 11:35

      Очень правильно.

      1
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 1 мая 2017, 11:04

      Думаю правильное решение!

      3
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 1 мая 2017, 10:47

      Просто при травмах время остонавливать и все

      0
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof > NEMETSRUS 1 мая 2017, 11:19

      Согласен, артисты сразу отвалятся.

      1
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      Рейтинг: +585

      tilvan > NEMETSRUS 1 мая 2017, 11:33

      со всеми остановками матч будет длиться по два с половиной часа.
      это не круто, особенно когда матч и так не бодрый
      другое дело, заставить медиков быстренько убирать лежачего с поля и продолжать пинать мячик

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 1 мая 2017, 10:46

      Я понимаю подобную ситуацию, когда игрок симулирует, но, а за что его наказывать, если ему действительно больно, а то и просто болевой шок?

      0
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 1 мая 2017, 10:31

      если время тянет, то да! ну а если на самом деле больно, и игрок встать не может??

      1
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 1 мая 2017, 10:29

      Не проще тогда уж, время как в хоккее фиксировать.
      Мяч в руках вратаря - стоп, аут - стоп.

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