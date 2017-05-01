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Тренер «Лейпцига» предлагает изменить футбольные правила

1 мая 2017, 08:52
19

Главный тренер «РБ Лейпцига» Ральф Хазенхюттль выступил с предложением об изменении правил после домашнего матча Бундеслиги с «Ингольштадтом». По его словам, игра теряет в зрелищности и динамичности из-за постоянных остановок в связи с травмами игроков.

«Несмотря на добавленное время, мы во втором тайме сыграли лишь 23 минуты чистого времени. Не из-за этого зрители приходят на стадион. Да, судьи и соперники действовали в соответствии с правилами. Но они таковы, что травмированному футболисту оказывают помощь прямо на поле.

Возможно, было бы неплохо, если бы в таком случае футболист следующие пять минут наблюдал, как его команда играет в меньшинстве. Возможно, именно это остановило бы игроков лежать на газоне так долго. В нашем клубе мы уже обсуждали вопрос изменения правил», – заявил Хазенхюттль после матча.

Матч 31-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» – «Ингольштадт» закончился со счетом 0:0.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Ингольштадт Хазенхюттль Ральф
Комментарии (19)
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polt
1493620185
Здравая мысль. Проблема ложных травм и затягивания времени сильно мешает игре. Необходимо обдумать и внедрить идею.
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Фесс
1493621719
То, что футбол превратился в бабьи валяния и затягивания времени - факт. Иногда просмотр вызывает зевоту.
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xapaycm
1493623743
Не проще тогда уж, время как в хоккее фиксировать. Мяч в руках вратаря - стоп, аут - стоп.
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David_Fio
1493623892
если время тянет, то да! ну а если на самом деле больно, и игрок встать не может??
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NEMETSRUS
1493624865
Просто при травмах время остонавливать и все
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сергей николаевич
1493625881
Думаю правильное решение!
Ответить
stream15
1493627714
Очень правильно.
Ответить
Garrincha58
1493628864
а грядут еще видео повторы и тогда матч будет длиться как минимум на минут 15-20 дольше и ТВ только выиграет от этого больше будут драть за показ
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ufos73
1493628864
5 минут это много, 2-3 сойдет, можно сразу выходить с носилками и оказывать помощь тока за пределами поля, в легких ситуациях. Я бы лучше ввел правила, после матча наказывать симулянтов, дисквой на один матч, тех до кого и не дотрагивались, те кто упал после касания но симулировал ЖК
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KROFF
1493628904
Давно пора перейти на хоккейную систему отчета времени. Сделать два тайма по 40 минут и специальный судья, который будет останавливать таймер в паузах. Все "катание ваты" потеряет смысл и футбол приобретет в зрелищности, а так же не станет споров о том, сколько добавил времени судья.
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