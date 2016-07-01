Грант: «Россия не является большой страной в футболе»

Бывший главный тренер «Челси» Авраам Грант, ныне возглавляющий сборную Ганы, выразил мнение, что Россия должна последовать примеру Исландии и развивать футбол в стране.

– Мы все должны поучиться у Исландии. Программа развития футбола, которую они создали много лет назад, и привела к тому, что мы сейчас видим. И эта программа может подойти любой небольшой стране.

– То есть не России, самому большому по территории государству мира?

– И России тоже! Я имею в виду не размеры страны, а ее значимость сегодня на футбольной карте мира. У России, давайте признаем честно, она невелика. Как только прихожу в какую-то команду, читаю лекцию или осуществляю ментальный коучинг, первое, что говорю: «Посмотрите в зеркало и поймите, кто вы».

Россия может быть большой страной в футболе, но сейчас таковой не является. А одна из величайших ошибок – считать себя больше, чем ты есть на самом деле. Вы должны задаться вопросом: почему серьезные деньги, которые уже давно есть в российском футболе, не работают? Почему последний на сегодня финал в истории ее сборной был еще при Советском Союзе – у Валерия Лобановского на Евро-1988?

– А после развала СССР мы всего лишь раз выходили из группы – при Гусе Хиддинке на Евро-2008.

– Россия должна поставить перед собой четкие цели. И такой целью не может являться успех. Выигрывать хотят все, в том числе и клубы четвертого дивизиона. Целью может быть то, как она собирается выигрывать. В том же 2008-м дело было не только в сильных футболистах калибра Аршавина, а в том, что тренерская философия Хиддинка этим игрокам полностью подходила. Это был точный выбор.

А часто этого не происходит, и те, кто принимает решения, руководствуются только именем и ничем другим. Фабио Капелло – великий тренер. Но не для постсоветской России! Потому что надо знать менталитет ее игроков, который на уровне подсознания отторгает «коммунистический» путь – очень похожий на то, что он делал. Если, конечно, это не Лобановский. Игроки сейчас другие, и этого пути больше нет.

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