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    Авраам Грант - статистика

    Тренер
    Имя Авраам
    Фамилия Грант
    Гражданство Израиль
    Дата рождения 6 мая 1955
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Гана 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.06.2021 Марокко 1 : 0 Гана
    12.06.2021 Гана 0 : 0 Кот-д'Ивуар
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