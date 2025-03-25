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Авраам Грант
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Авраам Грант - статистика
Израиль
6 мая 1955 (71)
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Команда
И
В
П
Н
Замбия
1
0
1
0
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
5 : 0
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Замбия
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