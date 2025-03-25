Тренер Замбии объяснил отсутствие футболистов из топ-5 лиг Европы в заявке на матч с Россией

Главный тренер сборной Замбии Авраам Грант рассказал, почему его команда сыграет с Россией не в оптимальном составе.
Сообщалось, что в Москву не полетят все представители африканской сборной в топ-5 лигах Европы – Патсон Дака («Лестер»), Ламек Банда («Лечче») и Кингстон Мутандва («Кальяри»).
– Вопрос по составу: Дака из «Лестера» и Банда из «Лечче» – почему их нет?
– Мы вызвали этих игроков, но они не смогли приехать из‑за организационных проблем, а не по каким‑то другим причинам. Что‑то пошло не так с визами.
У нас была похожая ситуация, когда мы играли с действующими чемпионами Африки – сборной Кот‑д’Ивуара.
Тогда у нас не хватало шести игроков, но мы смогли показать дух. Надеюсь, что завтра мы его тоже продемонстрируем.
- Россия примет Замбию во вторник, 25 марта, на «ВТБ Арене».
- Начало игры – в 20:00 мск.
- Ранее россияне разгромили Гренаду со счетом 5:0.
Источник: «Матч ТВ»