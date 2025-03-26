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В «Зените» оценили хет-трик Глушенкова за сборную России

Сегодня, 22:55
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал окончание сухой серии Максима Глушенкова.

  • Нападающий не мог забить с 1 декабря.
  • Во вторник он трижды поразил ворота Замбии, оформив дебютный хет-трик в составе сборной России.

«У нас не так много футболистов отмечались хет-триками в матчах за сборную, Максим пополнил этот список.

Хотя нельзя закрывать глаза на то, против кого мы играли, не стоит также забывать, что эта команда выигрывала Кубок Африки и имеет определенные исторические достижения.

Как правильно сказал Валерий Карпин, Замбия сыграла слабо, потому что мы ее заставили так сыграть. И Максим был одним из тех игроков, кто созидал на поле и сыграл ярко.

Надеюсь, что он будет выступать столь же ярко и в чемпионате России», – сказал Медведев.

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Источник: «Газета.ru»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Зенит Замбия Россия Глушенков Максим Медведев Александр
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Комментарии (2)
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FWSPM
1743019156
теперь совсем другая карта пойдет
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BRO_football
1743020996
Да уж. Это было так же круто, как и хет-трик в финале турнира "Кожаный мяч"
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