В «Зените» оценили хет-трик Глушенкова за сборную России

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал окончание сухой серии Максима Глушенкова.

Нападающий не мог забить с 1 декабря.

Во вторник он трижды поразил ворота Замбии, оформив дебютный хет-трик в составе сборной России.

«У нас не так много футболистов отмечались хет-триками в матчах за сборную, Максим пополнил этот список.

Хотя нельзя закрывать глаза на то, против кого мы играли, не стоит также забывать, что эта команда выигрывала Кубок Африки и имеет определенные исторические достижения.

Как правильно сказал Валерий Карпин, Замбия сыграла слабо, потому что мы ее заставили так сыграть. И Максим был одним из тех игроков, кто созидал на поле и сыграл ярко.

Надеюсь, что он будет выступать столь же ярко и в чемпионате России», – сказал Медведев.