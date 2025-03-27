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  • Комличенко выразил отношение к Глушенкову после игры с Замбией

Комличенко выразил отношение к Глушенкову после игры с Замбией

Сегодня, 08:28

Форвард сборной России Николай Комличенко высказался о победе национальной команды над Замбией (5:0) в товарищеском матче. Три мяча в игре забил нападающий Максим Глушенков. Ранее Россия победила Гренаду со счетом 5:0.

– Подведите итоги прошедшего сбора. Наша команда одержала две крупные победы.

– Это отличный результат, поэтому итоги положительные.

– Какой из двух матчей больше запомнился?

– Да оба матча понравились. Мы смогли порадовать болельщиков, плюс никто из ребят не получил травму. Футболисты выполнили все требования тренерского штаба. Думаю, что все остались довольны.

– Считалось, что сборная Замбии посильнее уровнем, чем Гренада. Ощутили это на себе?

– Нет. Сегодня вообще этого не чувствовалось.

– Глушенков забил сегодня три мяча. Это отличное достижение. Кто в ближайшее время сможет повторить хет-трик?

– Даже не знаю. Глушенков – молодец, просто умничка. Он сделал то, что должен был. Все ребята его поздравили. Так и надо продолжать дальше.

  • В прошлом Глушенков заявлял, что не видит смысла в матчах сборной России с командами уровня Вьетнама и Таиланда, добавив, что во время перерыва на игры национальных команд ему интереснее тренироваться с иностранцами «Зенита». Затем Глушенков дважды не смог приехать в сборную России из-за травмы.
  • После этого Комличенко выразил мнение, что игрока «Зенита» наказала футбольная карма.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Товарищеские матчи. Сборные Зенит Ростов Замбия Россия Комличенко Николай Глушенков Максим
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