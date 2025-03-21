Замбия огласила заявку на матч с Россией – в ней нет трех футболистов из топ-5 лиг Европы

Стал известен состав сборной Замбии на товарищеский матч с Россией.
В нем отсутствуют все представители африканской команды в топ-5 лигах Европы – Патсон Дака («Лестер»), Ламек Банда («Лечче») и Кингстон Мутандва («Кальяри»).
Вратари: Чарльз Калумба, Тостер Нсабата, Виктор Чабу;
Защитники: Доминик Чанда, Гифт Мфанде, Бенедикт Чепеши, Кебсон Каманга, Кабасо Чонго;
Полузащитники: Уилсон Чисала, Мигел Чаива, Доминик Канда, Келвин Капумбу, Кингс Кангва, Клейтус Чама, Эммануэл Банда;
Нападающие: Чипиока Сонга, Эдвард Чилуфья, Джозеф Банда, Кеннеди Мусонда.
- Россия примет Замбию во вторник, 25 марта, на «ВТБ Арене» в Москве.
- Начало игры – в 20:00 мск.
- Ранее россияне разгромили Гренаду со счетом 5:0.
Источник: твиттер Футбольной ассоциации Замбии