Замбия огласила заявку на матч с Россией – в ней нет трех футболистов из топ-5 лиг Европы

Стал известен состав сборной Замбии на товарищеский матч с Россией.

В нем отсутствуют все представители африканской команды в топ-5 лигах Европы – Патсон Дака («Лестер»), Ламек Банда («Лечче») и Кингстон Мутандва («Кальяри»).

Вратари: Чарльз Калумба, Тостер Нсабата, Виктор Чабу;

Защитники: Доминик Чанда, Гифт Мфанде, Бенедикт Чепеши, Кебсон Каманга, Кабасо Чонго;

Полузащитники: Уилсон Чисала, Мигел Чаива, Доминик Канда, Келвин Капумбу, Кингс Кангва, Клейтус Чама, Эммануэл Банда;

Нападающие: Чипиока Сонга, Эдвард Чилуфья, Джозеф Банда, Кеннеди Мусонда.