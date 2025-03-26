Стало известно, как игроки сборной России отметили хет-трик Глушенкова

Нападающий сборной России Тамерлан Мусаев поделился мнением о крупной победе над Замбией (5:0) в товарищеском матче.
– Сборная России провела два товарищеских матча. Чем Гренада и Замбия различаются?
– Замбия сильнее, и у нас было больше концентрации. Поэтому счет получился тоже крупным.
– В чем Замбия сильнее Гренады?
– В качестве футболистов и их мастерстве.
– Вам интересно играть с соперниками, когда понятно, что наша команда заведомо крупно выиграет?
– Не могу сказать, что Замбия – это легкий соперник.
– Глушенков сделал хет-трик. Как команда это отметила, и когда ждать от вас такой же результативности?
– Как только, так сразу, постараюсь. Постараюсь, конечно. А что касается Макса, то ему все ребята подписали игровой мячик. Для него это хорошая история. Как и для сборной.
- Глушенков забил Замбии 3 гола. Еще по мячу на счету Ильи Вахании и Алексея Батракова.
- 19 марта Россия победила Гренаду в товарищеском матче со счетом 5:0.