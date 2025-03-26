Радимов рассказал о своем вкладе в двух игроков сборной России

Советник генерального директора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов поделился эмоциями от игры Андрея Мостового и Ильи Вахании за сборную России в товариещском матче с Замбией (5:0).

«Возвращаюсь с матча сборной в Петербург, и вот такие мысли в голове: моя работа в «Зените-2» не прошла даром!

Сразу два птенца, с которыми я работал во второй команде, стали настоящими орлами! И они – Мостовой и Вахания – среди 11 основных игроков российской сборной!

Смотрел игру на бровке поля и понимал, что трудился не зря. Кто бы что ни говорил, я горд тем временем, которое провел в «Зените-2», не зря вкладывал душу в пацанов! Ну и всех болельщиков – с победой сборной России! Мост и Ваха – горжусь!» – написал Радимов.