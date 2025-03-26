Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Радимов рассказал о своем вкладе в двух игроков сборной России

Радимов рассказал о своем вкладе в двух игроков сборной России

Сегодня, 12:03
4

Советник генерального директора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов поделился эмоциями от игры Андрея Мостового и Ильи Вахании за сборную России в товариещском матче с Замбией (5:0).

«Возвращаюсь с матча сборной в Петербург, и вот такие мысли в голове: моя работа в «Зените-2» не прошла даром!

Сразу два птенца, с которыми я работал во второй команде, стали настоящими орлами! И они – Мостовой и Вахания – среди 11 основных игроков российской сборной!

Смотрел игру на бровке поля и понимал, что трудился не зря. Кто бы что ни говорил, я горд тем временем, которое провел в «Зените-2», не зря вкладывал душу в пацанов! Ну и всех болельщиков – с победой сборной России! Мост и Ваха – горжусь!» – написал Радимов.

  • Радимов был главным тренером «Зенита-2» в 2013–2017 и 2018–2022 годах.
  • В матче с Замбией Вахания забил 1 гол и отдал 1 передачу, Мостовой отметился 1 ассистом.

Еще по теме:
Назван соперник сборной России в октябре 1
Стало известно, как игроки сборной России отметили хет-трик Глушенкова 1
Хавбек сборной России назвал главного шутника команды после отъезда Дзюбы 2
Источник: телеграм-канал «Владислав Радимов»
Товарищеские матчи. Сборные Зенит Ростов Замбия Россия Мостовой Андрей Вахания Илья Радимов Владислав
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ziborock
1742980968
Радимов из категории людей которые как только открывают рот то сразу становится ясно что дурачок! Какой Мостовой твой птенец?! Он 10 лет в молодежке ЦСКА провел и 4 года в Локо!!! А в Зените - 2 провел пару месяцев и сыграл всего 5 игр!!! Да и оценивать уровень игроков по игре с Замбией......))) (здесь должна быть фраза Лаврова: "Дебил, *****!")
Ответить
Цугундeр
1742988555
)) Чё за гонево, Владик..? К Мосту ты не имеешь отношения от слова "вообще".) Вахания заиграл только в Ростове, при Карпине. Ну, Прохин ещё.. Так и где он сейчас? Тебе, что не поручи, как в том анекдоте.. "Или пропьёшь ,или потеряешь.."
Ответить
Главные новости
Фабрицио Романо раскрыл, какие клубы из топ-5 лиг хотят спартаковца Угальде
14:28
Назван соперник сборной России в октябре
13:59
1
«Чо-то холодно»: Глушенков досрочно ушел с тренировки «Зенита»
13:48
6
Кокорин сказал, сколько лет не был в России
13:23
1
Мостовой прокомментировал ситуацию в «Зените»
13:19
Роналдо объяснил неудачи сборной Бразилии
13:07
Сын Марадоны назвал виновных в смерти отца: «Очевидно, его убили»
12:53
3
Кокорин – о трансфере Соболева в «Зенит»: «Не понял его move, это точно не welcome»
12:47
3
Стало известно, как игроки сборной России отметили хет-трик Глушенкова
12:36
1
Защитник «Баварии» порвал крестообразные связки и досрочно завершил сезон
12:29
1
Все новости
Все новости
Стало известно, как игроки сборной России отметили хет-трик Глушенкова
12:36
1
Радимов рассказал о своем вкладе в двух игроков сборной России
12:03
4
Хавбек сборной России назвал главного шутника команды после отъезда Дзюбы
10:40
2
Корнеев похвалил сборную России
10:31
4
Кафанов сказал, кто является первым номером сборной России
08:55
2
Глушенков прокомментировал свой жест после третьего гола в ворота Замбии
08:00
7
Тренер Замбии объяснил разгромное поражение от сборной России
01:23
2
Черчесов прокомментировал хет-трик Глушенкова в ворота Замбии
01:07
2
ВидеоРэпер Macan просил у РФС трусы, носки, кальян и 15-летний виски – ему дали только флаг России
Вчера, 23:59
3
Карпин высказался о хет-трике Глушенкова в ворота Замбии
Вчера, 23:43
2
Карпин прокомментировал разгромную победу России над Замбией
Вчера, 22:54
Комаров оценил свой дебют за сборную России
Вчера, 22:33
Мостовой отреагировал на победу России над Замбией
Вчера, 22:26
5
Товарищеский матч. Россия разгромила Замбию (5:0) благодаря хет-трику Глушенкова
Вчера, 22:00
27
Назван капитан сборной России на матч с Замбией
Вчера, 18:56
Кержаков назвал самого сильного соперника России за последние годы
Вчера, 11:45
2
Мама Дзюбы прокомментировала вызов форварда в сборную России
Вчера, 11:16
3
Семин сказал, способна ли сборная России побороться за выход на ЧМ
Вчера, 08:39
Мостовой – о Дзюбе в сборной России: «Что приехал, что уехал – мне все равно»
24 марта
1
Глушенков рассказал, как Дзюба перепутал его с Глушаковым
24 марта
1
Семин высказался о возможности Карпина побить рекорд Романцева
24 марта
Где смотреть матч Россия – Замбия: во сколько прямая трансляция товарищеского матча 25 марта 2025
24 марта
Карпин назвал самого универсального игрока сборной России
24 марта
Круговой – о неформальном лидере сборной России: «Дзюбу превзойти невозможно»
24 марта
Тренер молодежной сборной России прокомментировал ничью с Колумбией
24 марта
Глушенков прокомментировал ситуацию с вызовом в сборную России
24 марта
1
Пономарев – о рекорде Дзюбы: «Уверен, что Кержакову обидно. А болельщикам нет»
24 марта
12
Молодежная сборная России сыграла вничью с Колумбией
24 марта
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 