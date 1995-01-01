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    Журналист Фальк: «Грант может сменить Лэмпарда в «Челси», а летом команду возглавит Тухель»

    Есть инсайдерская информация о приходе в «Челси» главного тренера Томаса Тухеля. Однако его появление может случиться только летом, а сейчас в команду может вернуться Авраам Грант.

    «В «Челси» обсуждалась опция увольнения Фрэнка Лэмпарда. Исполняющим обязанности назначается Грант, а летом приходит Тухель», – написал Кристиан Фальк.

    • Грант тренировал «Челси» с 2007 по 2008 год, доходил с командой до финала Лиги чемпионов.
    • В 2012 году Грант выиграл с «Партизаном» чемпионат Сербии.
    • «Челси» идет в АПЛ 9-м.

    TeamTalk: Грант может вернуться в тренерский штаб «Челси»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Кристиана Фалька

    Глава футбольного отдела издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 56,6 тысячи подписчиков.

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