Журналист Фальк: «Грант может сменить Лэмпарда в «Челси», а летом команду возглавит Тухель»

Есть инсайдерская информация о приходе в «Челси» главного тренера Томаса Тухеля. Однако его появление может случиться только летом, а сейчас в команду может вернуться Авраам Грант.

«В «Челси» обсуждалась опция увольнения Фрэнка Лэмпарда. Исполняющим обязанности назначается Грант, а летом приходит Тухель», – написал Кристиан Фальк.

Грант тренировал «Челси» с 2007 по 2008 год, доходил с командой до финала Лиги чемпионов.

В 2012 году Грант выиграл с «Партизаном» чемпионат Сербии.

«Челси» идет в АПЛ 9-м.

TeamTalk: Грант может вернуться в тренерский штаб «Челси»