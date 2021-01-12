TeamTalk: Грант может вернуться в тренерский штаб «Челси»

Владелец «Челси» Роман Абрамович рассматривает вопрос возвращения в клуб тренера Авраама Гранта. Он может стать помощником Фрэнка Лэмпарда.
Сейчас израильтянин работает в Индии, занимая должность спортивного директора клуба «Норт-Ист Юнайтед».
- Грант тренировал «Челси» с 2007 по 2008 год, доходил с командой до финала Лиги чемпионов.
- В 2012 году Грант выиграл с «Партизаном» чемпионат Сербии.
- «Челси» идет в АПЛ 9-м.
Источник: TeamTalk
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