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    TeamTalk: Грант может вернуться в тренерский штаб «Челси»

    Владелец «Челси» Роман Абрамович рассматривает вопрос возвращения в клуб тренера Авраама Гранта. Он может стать помощником Фрэнка Лэмпарда.

    Сейчас израильтянин работает в Индии, занимая должность спортивного директора клуба «Норт-Ист Юнайтед».

    • Грант тренировал «Челси» с 2007 по 2008 год, доходил с командой до финала Лиги чемпионов.
    • В 2012 году Грант выиграл с «Партизаном» чемпионат Сербии.
    • «Челси» идет в АПЛ 9-м.

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    Источник: TeamTalk

    Новостной ресурс о футболе, базируется в английском Лидсе. Аудитория в твиттере - более 82 тысяч подписчиков.

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