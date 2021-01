Лэмпард и Виллаш-Боаш – худшие тренеры «Челси» в эпоху Абрамовича по очкам в среднем за матч

The Athletic опубликовал рейтинг тренеров «Челси» после прихода в клуб Романа Абрамовича.

По набранным очкам в среднем за игру лидирует Авраам Грант, возглавлявший команду с 2007 по 2008 год.

В топ-3 также входят Жозе Моуринью и Антонио Конте. Худшие по этому показателю – Фрэнк Лэмпард и Андре Виллаш-Боаш.

According to points-per-game, Frank Lampard is #CFC's joint-worst manager under Roman Abramovich... but context is needed to explain the real issues.