Тренер Замбии объяснил разгромное поражение от сборной России

Главный тренер сборной Замбии Авраам Грант подвел итоги проигранного товарищеского матча против России.

Россияне дома разгромили соперника со счетом 5:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«У наших игроков были проблемы с визами. И так вышло, что наша единственная полноценная тренировка прошла 23-го числа.

С учетом того, что мы играли против очень сильного соперника. А я считаю, что Россия заслуживает играть на международных турнирах. Было невозможно подготовиться лучше.

Было бы у нас хотя бы три-четыре тренировки, мы бы играли совсем в другой футбол», – заявил Грант.