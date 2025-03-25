Тренер сборной Замбии оценил значимость Абрамовича для футбола

Главный тренер сборной Замбии, экс-главный тренер «Челси» Авраам Грант высказался о продаже Романом Абрамовичем лондонского клуба.

– Вы руководили «Челси» в финале Лиги чемпионов. Что думаете о продаже Абрамовичем клуба и следите ли за «Челси» сейчас?

– Мне не понравилось это, Абрамович многое дал английскому и мировому футболу. Он хорошо руководил клубом, знал, что нужно ему. Это [продажа «Челси»] произошло по нефутбольным причинам, насколько я знаю.

Я думаю, что английский футбол скучает по нему. Я не знаю, скучает ли он по футболу, но футболу его не хватает точно.