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  • Тренер сборной Замбии оценил значимость Абрамовича для футбола

Тренер сборной Замбии оценил значимость Абрамовича для футбола

Сегодня, 09:39

Главный тренер сборной Замбии, экс-главный тренер «Челси» Авраам Грант высказался о продаже Романом Абрамовичем лондонского клуба.

– Вы руководили «Челси» в финале Лиги чемпионов. Что думаете о продаже Абрамовичем клуба и следите ли за «Челси» сейчас?

– Мне не понравилось это, Абрамович многое дал английскому и мировому футболу. Он хорошо руководил клубом, знал, что нужно ему. Это [продажа «Челси»] произошло по нефутбольным причинам, насколько я знаю.

Я думаю, что английский футбол скучает по нему. Я не знаю, скучает ли он по футболу, но футболу его не хватает точно.

  • Абрамович был владельцем «Челси» в 2003–2022 годах.
  • Сбборная Замбии проведет сегодня товарищеский матч с Россией в Москве. Игра начнется в 20:00 мск.

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Источник: «Матч ТВ»
Англия. Премьер-лига Замбия Челси Грант Авраам Абрамович Роман
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