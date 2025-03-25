Тренер Замбии Грант ответил, как изменилась Москва за 17 лет

Главный тренер сборной Замбии Авраам Грант высказался о Москве, в которую он приехал в третий раз в жизни.

– Я рад быть здесь (в Москве). Когда я был молодым тренером, моим первым трансфером был футболист из России, тогда это была команда из Горького (сейчас – Нижний Новгород).

У меня прекрасные впечатления от игр в России. Очень люблю Москву, приезжать сюда.

– «Челси» в 2008 году играл в финале Лиги чемпионов под вашим руководством в Москве. Какие у вас воспоминания? Сильно ли изменился город?

– О финале не очень хорошие воспоминания. Мы тогда были приятно удивлены, что вышли в финал, не ожидали этого. Считаю, что в некоторых моментах играли лучше «Манчестер Юнайтед».

О Москве осталось не так много воспоминаний. Я был здесь в 1991 и 2008 годах. Город сильно изменился, он только улучшился, но мы приехали сюда играть в футбол.