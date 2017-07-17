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    Грант: «Организация игры должна помочь «Спартаку» в Лиге чемпионов»

    Бывший тренер «Челси» Авраам Грант посетил матч за Суперкубок России, в котором встречались «Спартак» и «Локомотив». Известный специалист оценил перспективы этих команд на участие в еврокубках.

    «Если «Спартак» пополнится в оставшееся время трансферного окна еще одним-двумя качественными футболистами, то может выступить очень неплохо. Вижу у этой команды приличную организацию игры, которая должна ей помочь в Лиге чемпионов. Из второго темпа спартаковской атаки исходит немалая угроза, причем сразу от нескольких футболистов.

    «Локомотив», как я вижу, концентрируется на контратаках. Обыграть его также будет сложно. Напомню, что после основного времени счет был 0:0, и сказать, что у «Спартака» было такое уж большое преимущество по голевым моментам, нельзя. Интенсивность игры была очень велика, и можно было ожидать, что в овертайме у ряда игроков наступит утомление. «Спартак» воспользовался этим.

    Но он должен быть готов к тому, что на него, действующего чемпиона, все станут настраиваться по-особому. В прошлом сезоне мало кто ожидал, что эта команда будет кандидатом в чемпионы, тем более что, как я знаю, ее предыдущий тренер был уволен после первого тура. Тогда «Спартак» воспользовался эффектом неожиданности, которого теперь точно не будет. И тот же «Локомотив» подготовился к этой игре хорошо. В первом тайме не помню у чемпиона ни одного по-настоящему голевого момента.

    Честно говоря, думал, что сразу же после основного времени будут пробиваться пенальти, и овертайм стал для меня некоторой неожиданностью. Дело в том, что в Англии, где я уже много лет постоянно живу, в Charity Shield, аналогичной встречи, с которой начинается сезон, дополнительное время не проводится. Логично, что в первой игре, когда команды только втягиваются в ритм, их не заставляют играть 120 минут. В большинстве стран мира происходит именно таким образом, но здесь решили иначе. Что ж, зато все три мяча были забиты именно в этом отрезке», – считает Грант.

    Матч за Суперкубок России «Спартак» – «Локомотив» завершился в дополнительное время со счетом 2:1.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.07.2017 06:09
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 17 июля 2017, 11:09

      Зачем Авраам попал на этот матч?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 17 июля 2017, 11:08

      Меньше разговоров, больше упорного труда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6628

      maior-60 17 июля 2017, 11:02

      Меньше болтать, больше тренироваться. Качественное усиление - просто необходимо. А как будет - покажут игры в ЛЧ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 17 июля 2017, 10:33

      В Лиге чемпионов на групповом этапе овертаймов не будет, так что Спартаку придётся довольствоваться ничьими.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 17 июля 2017, 09:11

      ВАЩЕ КАПЕЦ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17728

      paracetamol 17 июля 2017, 08:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Все это болтовня. Мясных размажет по полю первый же попавшийся аутсайдер группы ЛЧ.

      -8
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      Рейтинг: +752

      alex1004 > paracetamol 17 июля 2017, 09:02

      Все это болтовня, что произойдет на самом деле покажет только игра.

      8
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 июля 2017, 06:34

      Я верю в Спартак

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 17 июля 2017, 06:30

      210 минут на вкате в сезон - нормально.
      Привет, Динамо.

      4
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 17 июля 2017, 13:12

      В принципе им хватило 120,
      Как у тебя с арифметикой, братец?

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 17 июля 2017, 06:23

      Матч действительно получился интересным! Но это еще не значит что в Европе будет все хорошо, но надежда умирает последней!

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