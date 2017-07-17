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  • Грант: «Организация игры должна помочь «Спартаку» в Лиге чемпионов»

Грант: «Организация игры должна помочь «Спартаку» в Лиге чемпионов»

17 июля 2017, 06:09
11

Бывший тренер «Челси» Авраам Грант посетил матч за Суперкубок России, в котором встречались «Спартак» и «Локомотив». Известный специалист оценил перспективы этих команд на участие в еврокубках.

«Если «Спартак» пополнится в оставшееся время трансферного окна еще одним-двумя качественными футболистами, то может выступить очень неплохо. Вижу у этой команды приличную организацию игры, которая должна ей помочь в Лиге чемпионов. Из второго темпа спартаковской атаки исходит немалая угроза, причем сразу от нескольких футболистов.

«Локомотив», как я вижу, концентрируется на контратаках. Обыграть его также будет сложно. Напомню, что после основного времени счет был 0:0, и сказать, что у «Спартака» было такое уж большое преимущество по голевым моментам, нельзя. Интенсивность игры была очень велика, и можно было ожидать, что в овертайме у ряда игроков наступит утомление. «Спартак» воспользовался этим.

Но он должен быть готов к тому, что на него, действующего чемпиона, все станут настраиваться по-особому. В прошлом сезоне мало кто ожидал, что эта команда будет кандидатом в чемпионы, тем более что, как я знаю, ее предыдущий тренер был уволен после первого тура. Тогда «Спартак» воспользовался эффектом неожиданности, которого теперь точно не будет. И тот же «Локомотив» подготовился к этой игре хорошо. В первом тайме не помню у чемпиона ни одного по-настоящему голевого момента.

Честно говоря, думал, что сразу же после основного времени будут пробиваться пенальти, и овертайм стал для меня некоторой неожиданностью. Дело в том, что в Англии, где я уже много лет постоянно живу, в Charity Shield, аналогичной встречи, с которой начинается сезон, дополнительное время не проводится. Логично, что в первой игре, когда команды только втягиваются в ритм, их не заставляют играть 120 минут. В большинстве стран мира происходит именно таким образом, но здесь решили иначе. Что ж, зато все три мяча были забиты именно в этом отрезке», – считает Грант.

Матч за Суперкубок России «Спартак» – «Локомотив» завершился в дополнительное время со счетом 2:1.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Грант Авраам
Комментарии (11)
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Опорник84
1500261781
Матч действительно получился интересным! Но это еще не значит что в Европе будет все хорошо, но надежда умирает последней!
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Дядя Серёжа
1500262249
210 минут на вкате в сезон - нормально. Привет, Динамо.
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Диктор
1500262496
Я верю в Спартак
Ответить
paracetamol
1500269614
Все это болтовня. Мясных размажет по полю первый же попавшийся аутсайдер группы ЛЧ.
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bumer_moscow
1500271898
ВАЩЕ КАПЕЦ
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BRO_football
1500276830
В Лиге чемпионов на групповом этапе овертаймов не будет, так что Спартаку придётся довольствоваться ничьими.
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maior-60
1500278524
Меньше болтать, больше тренироваться. Качественное усиление - просто необходимо. А как будет - покажут игры в ЛЧ.
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айор балдёжник
1500278918
Меньше разговоров, больше упорного труда
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vitvik
1500278983
Зачем Авраам попал на этот матч?
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