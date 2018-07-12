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  • При Абрамовиче «Челси» выплатил тренерам почти 90 миллионов неустойки

При Абрамовиче «Челси» выплатил тренерам почти 90 миллионов неустойки

12 июля 2018, 18:59
21

Сегодня СМИ сообщили, что «Челси» расторг контракт с главным тренером Антонио Конте.

По информации The Sun, лондонцы заплатят итальянскому специалисту неустойку в размере 9 миллионов фунтов стерлингов.

Всего при нынешнем владельце Романе Абрамовиче «Челси» выплатил тренерам за досрочное прекращение сотрудничества 89,3 миллиона фунтов.

Абрамович купил лондонский клуб в 2003 году. С тех пор из клуба были преждевременно уволены Конте (июль 2018 года, 9 миллионов), Жозе Моуринью (ноябрь 2015 года, 9,5 миллиона), Роберто Ди Маттео (ноябрь 2012 года, 10,7 миллиона), Андре Виллаш-Боаш (март 2012 года, 12 миллионов), Карло Анчелотти (май 2011 года, 6 миллионов), Луис Фелипе Сколари (февраль 2009 года, 12,6 миллиона), Аврам Грант (май 2008 года, 5,5 миллиона), Жозе Моуринью (сентябрь 2007 года, 18 миллионов), Клаудио Раньери (июнь 2004 года, 6 миллионов).

Конте возглавил «Челси» летом 2016 года, завоевав с командой чемпионство в первом же сезоне.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Челси Сколари Луис Фелипе Моуринью Жозе Раньери Клаудио Анчелотти Карло Грант Авраам Ди Маттео Роберто Конте Антонио Виллаш-Боаш Андре Абрамович Роман
Комментарии (21)
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cska-62
1531411431
Это не "Челси" заплатил... И не Абрамович... Хватит нам пудрить мозги! Это заплатили РОССИЙСКИЕ ГРАЖДАНЕ И НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! :-(((
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Vladarg
1531413203
Впечатляющий список.и есть все основания полагать,что и далее он продолжит пополняться новыми именами.ведь ясно-за чей счёт банкет.
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ВетеR
1531414193
Думаю,не предел ))
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rizonator
1531415718
Наши с вами деньги, между прочим
Ответить
Патронташ
1531416410
Деньги чукотского пролетариата
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+50/-50
1531417832
Это наши деньги, и деньги нашей страны. В укрепление "наших партнёров за рубежом". Бред, полный бред демократии.
Ответить
zigbert
1531419061
Приходится расплачиваться такими большими деньгами за свою несостоятельность.
Ответить
FanatSerj
1531422064
Ну судя по словам Гинера это всего лишь от силы 1,5 сезона содержать клуб в РПЛ немного выше середины таблицы.
Ответить
Gorasul
1531423502
Ну а что... Если тебе удалось полковничка поставить царём самой богатой ресурсами страны! Почем и не миллиард....
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OfaZavr
1531463344
иногда привычка рубить с плеча весьма дорого обходиться)
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