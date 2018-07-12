Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    При Абрамовиче «Челси» выплатил тренерам почти 90 миллионов неустойки

    Сегодня СМИ сообщили, что «Челси» расторг контракт с главным тренером Антонио Конте.

    По информации The Sun, лондонцы заплатят итальянскому специалисту неустойку в размере 9 миллионов фунтов стерлингов.

    Всего при нынешнем владельце Романе Абрамовиче «Челси» выплатил тренерам за досрочное прекращение сотрудничества 89,3 миллиона фунтов.

    Абрамович купил лондонский клуб в 2003 году. С тех пор из клуба были преждевременно уволены Конте (июль 2018 года, 9 миллионов), Жозе Моуринью (ноябрь 2015 года, 9,5 миллиона), Роберто Ди Маттео (ноябрь 2012 года, 10,7 миллиона), Андре Виллаш-Боаш (март 2012 года, 12 миллионов), Карло Анчелотти (май 2011 года, 6 миллионов), Луис Фелипе Сколари (февраль 2009 года, 12,6 миллиона), Аврам Грант (май 2008 года, 5,5 миллиона), Жозе Моуринью (сентябрь 2007 года, 18 миллионов), Клаудио Раньери (июнь 2004 года, 6 миллионов).

    Конте возглавил «Челси» летом 2016 года, завоевав с командой чемпионство в первом же сезоне.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2018 18:59
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июля 2018, 09:29

      иногда привычка рубить с плеча весьма дорого обходиться)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Gorasul 12 июля 2018, 22:25

      Ну а что... Если тебе удалось полковничка поставить царём самой богатой ресурсами страны! Почем и не миллиард....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 12 июля 2018, 22:15

      *Спасибо Россияне* - сказали тренеры получившие неустойки на 90кк.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 12 июля 2018, 22:01

      Ну судя по словам Гинера это всего лишь от силы 1,5 сезона содержать клуб в РПЛ немного выше середины таблицы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 21:11

      Приходится расплачиваться такими большими деньгами за свою несостоятельность.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 12 июля 2018, 20:50

      Это наши деньги, и деньги нашей страны. В укрепление "наших партнёров за рубежом". Бред, полный бред демократии.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 12 июля 2018, 20:26

      Деньги чукотского пролетариата

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12333

      Вомбат > Патронташ 13 июля 2018, 22:05

      На Чукотке денег нет. Свое состояние Роман составил на сибирской нефти. Ему принадлежала компания Сибнефть, которая после его отъезда в Лондон была у него выкуплена государством за 16 млрд евро - сумму в 200 раз большую, чем он заплатил Чубайсу и чубайсикам за ее приватизацию.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ > Вомбат 13 июля 2018, 23:10

      Просто вспомнились мечты Начальника Чукотки товарища Глазкова(согласно мандата).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      rizonator 12 июля 2018, 20:15

      Наши с вами деньги, между прочим

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +965

      партизан84 > rizonator 12 июля 2018, 20:28

      без обид, но "наши с вами деньги" закончились в 91ом, после началась эпоха "свободы" и рыночной экономики. а тут уж кто смел, кто успел....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +256

      Gorasul > партизан84 12 июля 2018, 22:25

      Недра принадлежат до сих пор народу? Нет? По конституции...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12333

      Вомбат > партизан84 13 июля 2018, 22:08

      А я считаю что природные ресурсы России принадлежат народу, который живет на этой земле, то есть нам с вами. А не олигархам, которые навещают только Москву и только тогда, когда им надо вывести из России очередную порцию награбленных денег.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +965

      партизан84 > Вомбат 14 июля 2018, 18:17

      по конституции народу. так же представляет народ избранная власть, которая от имени народа и решает как использовать природные и прочие недра (впрочем как и в других странах с небольшими отличиями). но думаю это не место для политических споров. да и вообще не люблю их. кто хочет - тот что-то делает для изменения ситуации (своей или в стране), а просто так в воздух кричать разные лозунги не вижу смысла. обычно недоволен только тот, кто не в доле.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12191

      ВетеR 12 июля 2018, 19:49

      Думаю,не предел ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 12 июля 2018, 19:33

      Впечатляющий список.и есть все основания полагать,что и далее он продолжит пополняться новыми именами.ведь ясно-за чей счёт банкет.

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11