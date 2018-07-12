При Абрамовиче «Челси» выплатил тренерам почти 90 миллионов неустойки

Сегодня СМИ сообщили, что «Челси» расторг контракт с главным тренером Антонио Конте.

По информации The Sun, лондонцы заплатят итальянскому специалисту неустойку в размере 9 миллионов фунтов стерлингов.

Всего при нынешнем владельце Романе Абрамовиче «Челси» выплатил тренерам за досрочное прекращение сотрудничества 89,3 миллиона фунтов.

Абрамович купил лондонский клуб в 2003 году. С тех пор из клуба были преждевременно уволены Конте (июль 2018 года, 9 миллионов), Жозе Моуринью (ноябрь 2015 года, 9,5 миллиона), Роберто Ди Маттео (ноябрь 2012 года, 10,7 миллиона), Андре Виллаш-Боаш (март 2012 года, 12 миллионов), Карло Анчелотти (май 2011 года, 6 миллионов), Луис Фелипе Сколари (февраль 2009 года, 12,6 миллиона), Аврам Грант (май 2008 года, 5,5 миллиона), Жозе Моуринью (сентябрь 2007 года, 18 миллионов), Клаудио Раньери (июнь 2004 года, 6 миллионов).

Конте возглавил «Челси» летом 2016 года, завоевав с командой чемпионство в первом же сезоне.