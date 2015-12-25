Метшин: «Судя по интересу агентов к «Рубину», он точно является топ-клубом Европы»

Президент «Рубина» Ильсур Метшин заявил, что клуб не рассматривал кандидатуру экс-главного тренера казанцев Курбана Бердыева в качестве замены Валерию Чалому, который в конечном итоге все же сохранил за собой пост наставника команды.

«Бердыев? Знаете, я его не обсуждал. Я ни с Курбаном Бекиевичем не вел разговоров и не созванивался, ни с нашими акционерами. Конечно, это золотая страница в истории «Рубина». Я работал мэром, когда Бердыев делал «Рубин» чемпионом, и радовался, как и все. Мы ему очень благодарны. Его имя золотыми буквами вписано в историю «Рубина». Но на сегодня команда имеет главного тренера.

Переговоры с Хаджи? Приятная сторона медали, которую я обнаружил: оказывается, в чем-чем, а по интересу к нам агентов мы точно топ-клуб Европы. То же самое с Георге Хаджи: позвонил агент и попросил рассмотреть его кандидатуру. Ни о каких четырех миллионах, даже о трех миллионах речь при этом не шла. Мы не собирались поднимать даже под серьезные задачи тот уровень оплаты, который есть на сегодняшний день, так что это все выдумки СМИ, журналистов и околофутбольных комментаторов.

Были предложения и по Аврааму Гранту, и по Карлушу Кейрушу, и по Алексу Маклишу – это те футбольные тренеры, которых мы привыкли видеть в Лиге чемпионов, Лиге Европы, которые могут давать результат», – сказал Метшин.