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    • Метшин: «Судя по интересу агентов к «Рубину», он точно является топ-клубом Европы»

    Метшин: «Судя по интересу агентов к «Рубину», он точно является топ-клубом Европы»

    Президент «Рубина» Ильсур Метшин заявил, что клуб не рассматривал кандидатуру экс-главного тренера казанцев Курбана Бердыева в качестве замены Валерию Чалому, который в конечном итоге все же сохранил за собой пост наставника команды.

    «Бердыев? Знаете, я его не обсуждал. Я ни с Курбаном Бекиевичем не вел разговоров и не созванивался, ни с нашими акционерами. Конечно, это золотая страница в истории «Рубина». Я работал мэром, когда Бердыев делал «Рубин» чемпионом, и радовался, как и все. Мы ему очень благодарны. Его имя золотыми буквами вписано в историю «Рубина». Но на сегодня команда имеет главного тренера.

    Переговоры с Хаджи? Приятная сторона медали, которую я обнаружил: оказывается, в чем-чем, а по интересу к нам агентов мы точно топ-клуб Европы. То же самое с Георге Хаджи: позвонил агент и попросил рассмотреть его кандидатуру. Ни о каких четырех миллионах, даже о трех миллионах речь при этом не шла. Мы не собирались поднимать даже под серьезные задачи тот уровень оплаты, который есть на сегодняшний день, так что это все выдумки СМИ, журналистов и околофутбольных комментаторов.

    Были предложения и по Аврааму Гранту, и по Карлушу Кейрушу, и по Алексу Маклишу – это те футбольные тренеры, которых мы привыкли видеть в Лиге чемпионов, Лиге Европы, которые могут давать результат», – сказал Метшин.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    25.12.2015 14:29
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