Грант: «Абрамович сделал из «Челси» уважаемый бренд. Он заслуживает большего уважения со стороны правительства Англии»

Бывший главный тренер «Челси» Авраам Грант раскритиковал власти Великобритании за отказ продлить визу владельцу лондонского клуба Роману Абрамовичу.

Российский бизнесмен владеет «Челси» с 2003 года и находится с Грантом в хороших отношениях.

«Это неблагодарно. Этот парень принес английскому футболу только пользу. Он сделал «Челси» брендом, командой, которую уважает весь мир. И я думаю, он заслуживает большего уважения со стороны англичан. От его приезда сюда до сих пор есть только преимущество.

Великобритания не рухнет, приедет ли Роман в эту страну или нет. Правительству Англии нужно подумать и сказать мистеру Абрамовичу: «Это было неправильно, мы очень сожалеем. Если мы будем что-то иметь против Путина, мы будем иметь дело с ним дело, а не с вами».

Может ли это означать конец Абрамовича в «Челси»? Да. Не знаю, я не говорил с ним об этом. Но не удивлюсь, если это произойдет», – сказал Грант.