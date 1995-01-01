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    Грант: «Абрамович сделал из «Челси» уважаемый бренд. Он заслуживает большего уважения со стороны правительства Англии»

    Бывший главный тренер «Челси» Авраам Грант раскритиковал власти Великобритании за отказ продлить визу владельцу лондонского клуба Роману Абрамовичу.

    Российский бизнесмен владеет «Челси» с 2003 года и находится с Грантом в хороших отношениях.

    «Это неблагодарно. Этот парень принес английскому футболу только пользу. Он сделал «Челси» брендом, командой, которую уважает весь мир. И я думаю, он заслуживает большего уважения со стороны англичан. От его приезда сюда до сих пор есть только преимущество.

    Великобритания не рухнет, приедет ли Роман в эту страну или нет. Правительству Англии нужно подумать и сказать мистеру Абрамовичу: «Это было неправильно, мы очень сожалеем. Если мы будем что-то иметь против Путина, мы будем иметь дело с ним дело, а не с вами».

    Может ли это означать конец Абрамовича в «Челси»? Да. Не знаю, я не говорил с ним об этом. Но не удивлюсь, если это произойдет», – сказал Грант.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +771

      Александр52 54 минуты назад

      Россию обижать нельзя, пусть даже если она чуть-чуть и похожа на Абрамовича. МЫ же все любим футбол. а в России любят весь английский футбол, причём без черт национальной принадлежности, и в этом понимании Россия стоит выше чем Англия.

      1
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      Рейтинг: +2241

      yorgenbarenz 1 час назад

      Понятно,что в Англии действуют по политическим мотивам.В противном случае,Абрамович не только Челси,но и небо там не увидел иначе,чем в клеточку.

      0
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      Рейтинг: +1186

      starche 1 час назад

      Пусть спонсирует монгольский футбол.

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