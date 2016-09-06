Грант: «Сборная России обладает большим потенциалом, давайте дадим ей время»

Главный тренер сборной Ганы Авраам Грант прокомментировал товарищескую встречу с Россией отметив, что подопечные Станислава Черчесова обладают большим потенциалом. Также израильский специалист остался доволен тем, как сыграла его команда в отсутствии лидеров.

– Это была хорошая товарищеская игра, обе команды действовали достойно. Россия доминировала в первом тайме, мы – во втором. Мы могли во втором тайме забить, но не воспользовались своими шансами. Удовлетворены тем, как смогли сыграть без наших лидеров.

– Какие изменения произошли в игре сборной России по сравнению с чемпионатом Европы?

– Нет сомнений, что у России есть большой потенциал. Она и до чемпионата Европы выглядела неплохо. Таланты в ней есть. Осталось почти два года до домашнего чемпионата мира-2018. Давайте дадим время сборной России и ее тренеру, у которого это был лишь второй матч.

– Насколько вы собираетесь задержаться в Гане, и нравится ли вам африканский футбол?

– Для меня это огромный опыт и вызов. Естественно, есть много проблем, но будем решать их по мере необходимости.