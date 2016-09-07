Грант: «За Смоловым наблюдаю давно, он способен проявить себя в европейском топ-чемпионате»

Главный тренер сборной Ганы Авраам Грант после вчерашнего товарищеского поединка с Россией (0:1) подчеркнул, что российские игроки не настолько плохи, как о них думают болельщики. Также специалист отметил автора забитого мяча Федора Смолова, за которым, по его словам, следит еще со времен выступлений футболиста за «Фейеноорд».

«В этом матче я увидел разницу между нынешней сборной России и той, что провалилась на минувшем Евро. Эта разница состоит в энергии и, я бы сказал, осанке нынешней команды. Повторю мысль, которую я озвучил в нашем предматчевом разговоре: ваши игроки далеко не так плохи, как о них думают. Взгляните на Жиркова, который в свое время прекрасно сыграл на Eвро-2008, затем выступал в «Челси» и по-прежнему очень эффективен. Очень хорошо знаю парня, который нам вчера забил, – Смолова. Наблюдаю за ним еще со времен его выступлений за «Фейеноорд». Знаю, что он забил 20 голов в минувшем чемпионате России и стал его лучшим бомбардиром. Считаю, он способен проявить себя в любом европейском топ-чемпионате», – сказал Грант.