Экс-тренер «Челси» разнес Линекера за его позицию по конфликту на Ближнем Востоке

Израильский тренер Авраам Грант, известный по работе в «Челси», жестко раскритиковал Гари Линекера.

По словам 68-летнего специалиста, он потерял уважение к британскому телеэксперту из-за его молчаливой позиции по конфликту на Ближнем Востоке.

Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.

В ответ израильские силы стали наносить авиационные удары по сектору Газа, после чего начали наземную операцию.

Число жертв с обеих сторон исчисляется тысячами.

«У меня есть послание Гари Линекеру, которого я очень уважал как футболиста, но, честно говоря, это уважение исчезло.

Я подписан на Гари, он комментирует все, он даже сказал, что нынешняя политика правительства Великобритании напомнила ему политику правительства Германии в 1930-х годах.

Я знаю об этой политике, мой отец пострадал из-за этой политики, мой дедушка, моя бабушка были убиты из-за политики немцев. Единственное, что похоже на это, – это то, что произошло 7 октября.

То, что произошло, я даже не могу описать. Для этого не было никакой причины, на Ближнем Востоке царила мирная обстановка. Но они [ХАМАС] убивали и расчленяли детей, они обезглавливали людей, насиловали женщин и сжигали их заживо, вскрывали женщинам животы, вынимали [нерожденных] детей и убивали их. Они брали людей в заложники.

Я никогда в жизни не слышал о таких вещах, и что ты сделал? Тишина. Ничего. По-моему, ты даже сказал, что «Тоттенхэм» занимает первое место в лиге. Вот что было важно для тебя. Так что у тебя двойные стандарты», – сказал Грант.

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