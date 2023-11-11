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    • Экс-тренер «Челси» разнес Линекера за его позицию по конфликту на Ближнем Востоке

    Экс-тренер «Челси» разнес Линекера за его позицию по конфликту на Ближнем Востоке

    Израильский тренер Авраам Грант, известный по работе в «Челси», жестко раскритиковал Гари Линекера.

    По словам 68-летнего специалиста, он потерял уважение к британскому телеэксперту из-за его молчаливой позиции по конфликту на Ближнем Востоке.

    • Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
    • В ответ израильские силы стали наносить авиационные удары по сектору Газа, после чего начали наземную операцию.
    • Число жертв с обеих сторон исчисляется тысячами.

    «У меня есть послание Гари Линекеру, которого я очень уважал как футболиста, но, честно говоря, это уважение исчезло.

    Я подписан на Гари, он комментирует все, он даже сказал, что нынешняя политика правительства Великобритании напомнила ему политику правительства Германии в 1930-х годах.

    Я знаю об этой политике, мой отец пострадал из-за этой политики, мой дедушка, моя бабушка были убиты из-за политики немцев. Единственное, что похоже на это, – это то, что произошло 7 октября.

    То, что произошло, я даже не могу описать. Для этого не было никакой причины, на Ближнем Востоке царила мирная обстановка. Но они [ХАМАС] убивали и расчленяли детей, они обезглавливали людей, насиловали женщин и сжигали их заживо, вскрывали женщинам животы, вынимали [нерожденных] детей и убивали их. Они брали людей в заложники.

    Я никогда в жизни не слышал о таких вещах, и что ты сделал? Тишина. Ничего. По-моему, ты даже сказал, что «Тоттенхэм» занимает первое место в лиге. Вот что было важно для тебя. Так что у тебя двойные стандарты», – сказал Грант.

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    Источник: Daily Mail

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    11.11.2023 16:45
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +22488

      Cleaner 11 ноября, 18:14

      Абраша "разнес" Линекера??? Ну РЖУ ни могу!!!...)))

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      Рейтинг: +1258

      JIEGEHDA 11 ноября, 17:23

      75 лет Израиль убивает Палестинцев. Мирная жизнь шла . Мирная для граждан Израиля наверно шла. Пока их армия атаковала и убивала других . Убитов уже 11 тысяч человек. Среди который 4.5 тысяч дети и 3тысячи женщин . И это за 35 дней . О какой пощаде говорят эти евреи . О чем именно. Весь мир теперь их ненавидит. Весь мир поддерживает Палестину кроме самого Израиля и США с Укропами . Больше добавить нечего. 4.5 тысячи маленьких детей убито ракетами Израиля. Даже евреям страшно после таких цифр . Маленький Сектор Газа почистить не могу с триллиардами долларов и миллионами ракет США. Вот он стыд. Вот она ***** . Не 1&1 а с поддержкой против маленького Сектора Газа. Евреев должен был почистить Гитлер но сейчас это сделает весь мир . Всегда и

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      Рейтинг: +2520

      Fialet > JIEGEHDA 11 ноября, 20:16

      Отлично сказано.

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      Рейтинг: +1141

      FCSpartakM > JIEGEHDA 11 ноября, 21:38

      а, то есть ты поддерживаешь чеченцев в 90х получается и их борьбу за независимую ичкерию?

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      Рейтинг: +1258

      JIEGEHDA > FCSpartakM 12 ноября, 08:42

      Где ты увидел Чечню и их борьбу??? Я вроде про это не писал . И в данной ветке нету такой темы

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      Рейтинг: +1141

      FCSpartakM > JIEGEHDA 12 ноября, 10:43

      в данном случае это два похожих друг на друга случая, когда террористы развязывают войну, а страдают и свои и чужие.

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      Рейтинг: +1258

      JIEGEHDA > FCSpartakM 12 ноября, 16:23

      В данном случае ты написал мне . А мой комментарий написан чисто смотря заголовок. То есть ты написал не в тему. Приводить примеры глупо . Такой же пример и России с Украиной. Где Украина смотрела как у себя дома сидели и убивали детей и молча оставляла это. Но почему то никто не волнуется по поводу этого. и все вспомнили об этом когда Россия начала действовать. А когда начала? Когда НАТО стали ставить свои ракеты в близ границ с Россией.то что Комик разрешил рядом " с братьями" такое сделать Американцам подчеркивает их любовь.ну а Путин взаимен. Ответил тем же. Где комик? Суета в Украине а он по Израилю бегает помощи предлагает лижет США .

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      Рейтинг: +2805

      serglider > FCSpartakM 13 ноября, 09:25

      Ты прежде чем что-то писать, с начала изучи вопрос и уже потом проводи аналогии! Ичкерия, де факто была независимой страной, пока откровенные бандиты не захватили армейский оружейный арсенал, после чего началась вакханалия с изгнанием не чеченцев из республики, в купе с убийствами, разбоем, изнасилование, грабежами... С захватом людей в качестве рабов и последующей их перепродажей. Потом все это выплеснулось за пределы республики, на близлежащие к Чечне населенные пункту, где чеченцев не было вообще, с захватом земли, техники, домов, имущества... Если бы они тогда стали строить цивилизованную страну, с подобием светского государства со всеми его атрибутам, то давно стали бы независимой страной. Вопрос только чем бы зарабатывали бы деньги? С

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      Рейтинг: +1141

      FCSpartakM > serglider 13 ноября, 19:37

      и что ты мне пытаешься рассказать нового? Ты научись вникать сперва в предложения, а потом умничай. Я выше написал, что в палестине такие же террористы спровоцировали конфликт, после которого страдают невиновные люди. Ты переписал то же самое с аргументом, что это другое. Рука-лицо

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      Рейтинг: +1258

      JIEGEHDA > FCSpartakM 14 ноября, 00:00

      Я бы подтвердил твои слова. Но когда руководство страны Израиля открыто говорит что они хотят стереть с лица земли Палестину. До последнего ребенка это означает лишь одно. Что это не люди а гниль. Если бы щас Путин сказал открыто что Россия хочет убить каждого Украинца , каждую женщину и ребёнка . Как бы это звучало? Правильно . Абсолютно верно . А ведь когда эти отбросы общества были изгнаны из Германии Гитлером , именно Саудовская Аравия и Палестина приняли их и дали земли.а теперь вот. Просят остальное.

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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 11 ноября, 17:18

      Ну зачем это здесь.
      Бомбардир вы свою позицию не высказываете , ну тогда зачем провоцируете других ?
      Всё меньше уважения к вам.

      3
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      Рейтинг: +22488

      Cleaner > Алексей З 11 ноября, 18:16

      Бомбардир Вас не банит, а Вы Бомбардира не уважаете??? Да Вы в ножки модераторам должны кланяться, что еще до сих пор можете что то тут печатать!!!...(((

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      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > Cleaner 11 ноября, 20:39

      Ржунимагу над Клитором...

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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > Cleaner 11 ноября, 21:32

      Клитор , ты можешь в ноги кланяться , можешь и орально отблагодарить, действуй.

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      ...
      Рейтинг: +6602

      AtticusFinch > Алексей З 12 ноября, 10:19

      Что то у тебя замашки какие-то гейские и сообщения через одно такие же - ты часом не петушок?

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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > AtticusFinch 12 ноября, 10:30

      С животными не общаюсь , так что не напрягайся.

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      ...
      Рейтинг: +6602

      AtticusFinch > Алексей З 12 ноября, 18:57

      Та..как ..бы... не особо....

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