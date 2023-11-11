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  • Экс-тренер «Челси» разнес Линекера за его позицию по конфликту на Ближнем Востоке

Экс-тренер «Челси» разнес Линекера за его позицию по конфликту на Ближнем Востоке

11 ноября 2023, 16:45
9

Израильский тренер Авраам Грант, известный по работе в «Челси», жестко раскритиковал Гари Линекера.

По словам 68-летнего специалиста, он потерял уважение к британскому телеэксперту из-за его молчаливой позиции по конфликту на Ближнем Востоке.

  • Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
  • В ответ израильские силы стали наносить авиационные удары по сектору Газа, после чего начали наземную операцию.
  • Число жертв с обеих сторон исчисляется тысячами.

«У меня есть послание Гари Линекеру, которого я очень уважал как футболиста, но, честно говоря, это уважение исчезло.

Я подписан на Гари, он комментирует все, он даже сказал, что нынешняя политика правительства Великобритании напомнила ему политику правительства Германии в 1930-х годах.

Я знаю об этой политике, мой отец пострадал из-за этой политики, мой дедушка, моя бабушка были убиты из-за политики немцев. Единственное, что похоже на это, – это то, что произошло 7 октября.

То, что произошло, я даже не могу описать. Для этого не было никакой причины, на Ближнем Востоке царила мирная обстановка. Но они [ХАМАС] убивали и расчленяли детей, они обезглавливали людей, насиловали женщин и сжигали их заживо, вскрывали женщинам животы, вынимали [нерожденных] детей и убивали их. Они брали людей в заложники.

Я никогда в жизни не слышал о таких вещах, и что ты сделал? Тишина. Ничего. По-моему, ты даже сказал, что «Тоттенхэм» занимает первое место в лиге. Вот что было важно для тебя. Так что у тебя двойные стандарты», – сказал Грант.

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Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Грант Авраам Линекер Гари
Комментарии (9)
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JIEGEHDA
1699712629
75 лет Израиль убивает Палестинцев. Мирная жизнь шла . Мирная для граждан Израиля наверно шла. Пока их армия атаковала и убивала других . Убитов уже 11 тысяч человек. Среди который 4.5 тысяч дети и 3тысячи женщин . И это за 35 дней . О какой пощаде говорят эти евреи . О чем именно. Весь мир теперь их ненавидит. Весь мир поддерживает Палестину кроме самого Израиля и США с Укропами . Больше добавить нечего. 4.5 тысячи маленьких детей убито ракетами Израиля. Даже евреям страшно после таких цифр . Маленький Сектор Газа почистить не могу с триллиардами долларов и миллионами ракет США. Вот он стыд. Вот она ***** . Не 1&1 а с поддержкой против маленького Сектора Газа. Евреев должен был почистить Гитлер но сейчас это сделает весь мир . Всегда и
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