Грант: «Понимание игры и личностные качества Слуцкого – на топ-уровне»

Главный тренер сборной Ганы Авраам Грант, ранее работавший с “Челси”, “Портсмутом” и “Вест Хэмом”, поделился мнением о наставнике ЦСКА Леониде Слуцком, который, по информации СМИ, в ближайшее время может возглавить сборную России.



«Слуцкий – великолепный человек, который обладает очень глубокими знаниями в футболе. Если Россия решила делать выбор в пользу своего тренера, то он, считаю, оптимальный выбор. У Леонида достаточно опыта, он завоевал немало трофеев.



И он очень умен. Во время бесед с ним я пришeл к выводу, что его понимание игры и личностные качества на топ-уровне! Очень хорошо, что Леонид всегда хочет учиться, узнавать что-то новое. При всeм уважении к другим российским специалистам, считаю, что возможное назначение Слуцкого – правильно для России», – цитирует Гранта «Спорт Экспресс».



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