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    • Грант: «Понимание игры и личностные качества Слуцкого – на топ-уровне»

    Грант: «Понимание игры и личностные качества Слуцкого – на топ-уровне»

    Главный тренер сборной Ганы Авраам Грант, ранее работавший с “Челси”, “Портсмутом” и “Вест Хэмом”, поделился мнением о наставнике ЦСКА Леониде Слуцком, который, по информации СМИ, в ближайшее время может возглавить сборную России.

    «Слуцкий – великолепный человек, который обладает очень глубокими знаниями в футболе. Если Россия решила делать выбор в пользу своего тренера, то он, считаю, оптимальный выбор. У Леонида достаточно опыта, он завоевал немало трофеев.

    И он очень умен. Во время бесед с ним я пришeл к выводу, что его понимание игры и личностные качества на топ-уровне! Очень хорошо, что Леонид всегда хочет учиться, узнавать что-то новое. При всeм уважении к другим российским специалистам, считаю, что возможное назначение Слуцкого – правильно для России», – цитирует Гранта «Спорт Экспресс».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.07.2015 12:24
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    Комментарии (15)
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    Forza Mian!
    1438079407
    Я за Саламыча лично
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    dima090887
    1438080986
    Бердыев ещё хорош!
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    112910415
    1438081490
    из Ганы хорошо видно
    Ответить
    Genario
    1438081804
    Я за то чтоб сборную тренировал Черчесов. Тренер должен тренировать либо клуб, либо сборную. Иначе толку не будет нигде.
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    qasi30
    1438083737
    я рассылаю спам, я дурачок
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    feel_this_sheet
    1438088493
    кто бы что про него не говорил, но везде где работал показывал результат
    Ответить
    серИт
    1438096877
    макдональдский
    Ответить
    Зенит 2015
    1438097015
    Ну если уж в дикой африканской стране его оценили, то в ещё более дикой гейропе вообще на руках носить должны. Наверное Авраам этот, ещё десять негритят пристроить хочет.
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    nahan
    1438165519
    Посмотрим, что из этого получится...
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    ologreds
    1694997528
    numo437008
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