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  • Грант: «Считаю Россию сильной командой, несмотря на Евро-2016»

Грант: «Считаю Россию сильной командой, несмотря на Евро-2016»

5 сентября 2016, 01:32
7

Главный тренер сборной Ганы Авраам Грант поделился своим мнением о сборной России, с которой его команде предстоит сыграть в товарищеском матче 6 сентября.

«Все равно считаю, что Россия сильна. А то, что произошло на чемпионате Европы, меня удивило. Ведь и игроков ваших считаю хорошими, и Леонида Слуцкого фантастическим тренером. С моей точки зрения, он делал изумительные вещи в России как в маленьких, так и в больших командах. Может, ему элементарно не хватило времени в сборной, которую он возглавил менее чем за год до турнира.

Но случившееся ничего не означает. Можно найти массу команд, которые проваливают чемпионат мира или Европы, а потом извлекают из этого уроки и на следующем турнире выглядят уже совсем по-другому. Думаю, с Россией перед домашним чемпионатом мира это вполне может произойти», – заявил Грант.

Источник: «Советский спорт»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Гана Грант Авраам
Комментарии (7)
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RedWhiteFanS
1473050503
В каких таких малых командах?
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alex1951
1473051197
Твои слова,да богу уши... А как быть тогда с ЧМ2014 ,ЧЕ 2012,ЧМ2010? Там по-моему времени было до и больше!
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ZhenjaSAB
1473054105
Льстит однако!
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Beim
1473062593
Ему мутко конфетку пообещал? За интервью
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Aztec58
1473112785
Еврей еврею комплимент кинул.
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Protosser
1473229941
Не забывай добавлять "а также, несмотря на ЧМ-2014, ЧЕ-2012, ЧМ-2010"
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