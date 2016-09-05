Грант: «Считаю Россию сильной командой, несмотря на Евро-2016»

Главный тренер сборной Ганы Авраам Грант поделился своим мнением о сборной России, с которой его команде предстоит сыграть в товарищеском матче 6 сентября.

«Все равно считаю, что Россия сильна. А то, что произошло на чемпионате Европы, меня удивило. Ведь и игроков ваших считаю хорошими, и Леонида Слуцкого фантастическим тренером. С моей точки зрения, он делал изумительные вещи в России как в маленьких, так и в больших командах. Может, ему элементарно не хватило времени в сборной, которую он возглавил менее чем за год до турнира.

Но случившееся ничего не означает. Можно найти массу команд, которые проваливают чемпионат мира или Европы, а потом извлекают из этого уроки и на следующем турнире выглядят уже совсем по-другому. Думаю, с Россией перед домашним чемпионатом мира это вполне может произойти», – заявил Грант.