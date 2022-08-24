Лига чемпионов. «Рейнджерс» ван Бронкхорста прошел ПСВ ван Нистелроя, «Копенгаген» выбил «Трабзонспор»

«Рейнджерс» в ответном матче решающего раунда квалификации Лиги чемпионов победил ПСВ. Гол Антонио-Мирко Чолака позволил шотландцам выйти в групповой этап.

«Рейнджерс» сыграет в группе ЛЧ впервые с 2010 года.

В другой встрече «Копенгаген» отстоял ничью против «Трабзонспора» и тоже получил путевку в группу.

Лига чемпионов. 4-й раунд. Ответные матчи

ПСВ (Нидерланды) – Рейнджерс (Шотландия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Чолак, 60.

Первый матч: 2:2.

Трабзонспор (Турция) – Копенгаген (Дания) – 0:0

Первый матч: 1:2.

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