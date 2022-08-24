Лига чемпионов. «Рейнджерс» ван Бронкхорста прошел ПСВ ван Нистелроя, «Копенгаген» выбил «Трабзонспор»

«Рейнджерс» в ответном матче решающего раунда квалификации Лиги чемпионов победил ПСВ. Гол Антонио-Мирко Чолака позволил шотландцам выйти в групповой этап.
«Рейнджерс» сыграет в группе ЛЧ впервые с 2010 года.
В другой встрече «Копенгаген» отстоял ничью против «Трабзонспора» и тоже получил путевку в группу.
Лига чемпионов. 4-й раунд. Ответные матчи
ПСВ (Нидерланды) – Рейнджерс (Шотландия) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Чолак, 60.
Первый матч: 2:2.
Трабзонспор (Турция) – Копенгаген (Дания) – 0:0
Первый матч: 1:2.
Источник: Бомбардир.ру