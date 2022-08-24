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    Лига чемпионов. «Рейнджерс» ван Бронкхорста прошел ПСВ ван Нистелроя, «Копенгаген» выбил «Трабзонспор»

    «Рейнджерс» в ответном матче решающего раунда квалификации Лиги чемпионов победил ПСВ. Гол Антонио-Мирко Чолака позволил шотландцам выйти в групповой этап.

    «Рейнджерс» сыграет в группе ЛЧ впервые с 2010 года.

    В другой встрече «Копенгаген» отстоял ничью против «Трабзонспора» и тоже получил путевку в группу.

    Лига чемпионов. 4-й раунд. Ответные матчи

    ПСВ (Нидерланды) – Рейнджерс (Шотландия) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Чолак, 60.

    Первый матч: 2:2.

    Трабзонспор (Турция) – Копенгаген (Дания) – 0:0

    Первый матч: 1:2.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

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    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2022 23:56
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