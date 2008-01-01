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Ван Бронкхорст: «Игроки «Рейнджерс» все сделали для победы в финале ЛЕ. Просто был не наш день»

Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст подвел итоги проигранного финального матча Лиги Европы против «Айнтрахта».

«Мы сделали все для победы. Пенальти – это лотерея, сегодня просто был не наш день. Игроки выложись полностью, игра была очень тяжелой.

Очень обидно, ведь мы были так близки к трофею. Если побеждаешь – память на всю жизнь, уступаешь – тебе остается горечь поражения.

Физически пришлось тяжело. Футболисты отдали на поле все силы. Приходилась делать замены, так как футболисты сильно устали. Впрочем, это относится к обеим командам», – сказал ван Бронкхорст.

  • «Айнтрахт» обыграл «Рейнджерс» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
  • Шотландская команда уступила в 4-м еврокубковом финале подряд.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: сайт УЕФА

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