Трапп – о победе в Лиге Европы: «Это самый невероятный опыт в нашей карьере»

Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп поделился эмоциями после выигранного финального матча Лиги Европы против «Рейнджерс».

«Невероятное чувство. Я все еще не могу отдышаться. Думаю, это восхитительный момент для нас, для Франкфурта, для нашего региона и для всей Германии. Так здорово, что мы смогли отблагодарить болельщиков.

Мы верили, что можем это сделать, но пришлось очень постараться. Мы не думали сдаваться и не теряли веры. Это самый невероятный опыт в нашей карьере.

Я не герой матча. Герои – вся наша команда. Это победа не кого-то одного, это победа всей команды», – сказал Трапп.

«Айнтрахт» обыграл «Рейнджерс» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Команда из Франкфурта взяла еврокубок впервые с 1980 года.

Траппа признали лучшим игроком финала.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?