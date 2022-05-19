Вратарь «Рейнджерс» МакГрегор – 3-й футболист, сыгравший в финале еврокубка после 40-летия

«Айнтрахт» победил «Рейнджерс» в финальном матче Лиги Европы.
Основное время встречи завершилось ничьей 1:1, а в серии пенальти точнее были немцы.
В составе шотландской команды всю игру провел вратарь Аллан МакГрегор.
Он стал третьим футболистом, сыгравшим в финале еврокубка после 40-летия.
- Дино Дзофф («Ювентус») – 41 год и 86 дней в финале Кубка чемпионов-1983;
- Эдвин ван дер Сар («Манчестер Юнайтед») – 40 лет и 211 дней в финале Лиги чемпионов-2011;
- МакГрегор – 40 лет и 107 дней.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: Opta