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  • Вратарь «Рейнджерс» МакГрегор – 3-й футболист, сыгравший в финале еврокубка после 40-летия

Вратарь «Рейнджерс» МакГрегор – 3-й футболист, сыгравший в финале еврокубка после 40-летия

19 мая 2022, 08:36

«Айнтрахт» победил «Рейнджерс» в финальном матче Лиги Европы.

Основное время встречи завершилось ничьей 1:1, а в серии пенальти точнее были немцы.

В составе шотландской команды всю игру провел вратарь Аллан МакГрегор.

Он стал третьим футболистом, сыгравшим в финале еврокубка после 40-летия.

  • Дино Дзофф («Ювентус») – 41 год и 86 дней в финале Кубка чемпионов-1983;
  • Эдвин ван дер Сар («Манчестер Юнайтед») – 40 лет и 211 дней в финале Лиги чемпионов-2011;
  • МакГрегор – 40 лет и 107 дней.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Opta
Лига Европы Айнтрахт Рейнджерс МакГрегор Аллан
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