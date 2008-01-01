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Кнауфф – после финала ЛЕ: «У меня чуть инфаркт не случился во время серии пенальти»

Нападающий «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф поделился эмоциями после выигранного финального матча Лиги Европы против «Рейнджерс».

«Даже не знаю, что сказать. У меня чуть инфаркт не случился во время серии пенальти. Очень рад, что мы сделали это. Сейчас мы хотим отпраздновать победу с болельщиками.

Мы знали, что Кевин Трапп обязательно сделает сейв, знали это и болельщики. Мы просто сделали это», – сказал Кнауфф.

  • «Айнтрахт» обыграл «Рейнджерс» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
  • Команда из Франкфурта взяла еврокубок впервые с 1980 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт УЕФА

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Комментарии1
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    Рейтинг: +64250

    portero 10 минут назад

    С игры надо было забивать....

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