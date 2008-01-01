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Вратарь «Айнтрахта» Трапп – лучший игрок финала Лиги Европы

УЕФА определил лучшего игрока финального матча Лиги Европы сезона-2021/22.

Это 31-летний голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп.

«Он блестяще сыграл в основное время, сделал великолепный сейв в конце дополнительного и взял решающий пенальти в серии 11-метровых», – говорится в характеристике от технических наблюдателей УЕФА.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт УЕФА

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