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    Агент ван Бронкхорста: «Мой клиент готов возглавить «Ньюкасл»

    Агент бывшего тренера «Фейеноорда» Джованни ван БронкхорстаГвидо Алберс, заявил, что его клиент готов возглавить «Ньюкасл».

    Накануне английский клуб анонсировал уход Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера клуба.

    «Все тренеры мира хотели бы поработать в АПЛ. Что бы наша сторона ответила, если бы такой клуб, как «Ньюкасл» предложил работу? Конечно, Джованни был бы заинтересован в этом. Это удивительный клуб с потрясающими болельщиками. Но клуб выбирает тренера, а не тренер клуб.

    Ван Бронкхорст выигрывал чемпионат Голландии с «Фейеноордом», где был строго ограниченный ресурс, опередив и «ПСВ», и «Аякс». У него были отличные отношения с фанатами», – рассказал агент специалиста.

    Бенитес покинул «Ньюкасл»

    Источник: The Sun

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