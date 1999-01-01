Агент ван Бронкхорста: «Мой клиент готов возглавить «Ньюкасл»

Агент бывшего тренера «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорста – Гвидо Алберс, заявил, что его клиент готов возглавить «Ньюкасл».

Накануне английский клуб анонсировал уход Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера клуба.

«Все тренеры мира хотели бы поработать в АПЛ. Что бы наша сторона ответила, если бы такой клуб, как «Ньюкасл» предложил работу? Конечно, Джованни был бы заинтересован в этом. Это удивительный клуб с потрясающими болельщиками. Но клуб выбирает тренера, а не тренер клуб.

Ван Бронкхорст выигрывал чемпионат Голландии с «Фейеноордом», где был строго ограниченный ресурс, опередив и «ПСВ», и «Аякс». У него были отличные отношения с фанатами», – рассказал агент специалиста.

Бенитес покинул «Ньюкасл»