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    Voetbal International: Стам летом возглавит «Фейеноорд»

    Экс-защитник сборной Голландии, «Манчестер Юнайтед» и «Милана» Яп Стам со следующего сезона возглавит «Фейеноорд».

    Клуб начал поиски нового тренера после заявления об уходе Джованни ван Бронкхорста с поста главного тренера по окончании сезона-2018/19.

    • После 24 туров «Фейеноорд» занимает третье место в таблице чемпионата Нидерландов.
    • Контракт со Стамом подписан на два года.

    Источник: Voetbal International

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    06.03.2019 11:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 6 марта 2019, 11:35

      а еще бывший защитник Аякса... ну и, хрен с ними, ПСВ... и щас в Геенорд... идейная проститутка =(
      но защитник хороший был, да. Неудачи ему на посту.

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    • ...
      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 6 марта 2019, 11:31

      Могучий защитник был. Успехов ему на тренерском поприще.

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