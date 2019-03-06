Voetbal International: Стам летом возглавит «Фейеноорд»

Экс-защитник сборной Голландии, «Манчестер Юнайтед» и «Милана» Яп Стам со следующего сезона возглавит «Фейеноорд».

Клуб начал поиски нового тренера после заявления об уходе Джованни ван Бронкхорста с поста главного тренера по окончании сезона-2018/19.