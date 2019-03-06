Voetbal International: Стам летом возглавит «Фейеноорд»

а еще бывший защитник Аякса... ну и, хрен с ними, ПСВ... и щас в Геенорд... идейная проститутка =(
но защитник хороший был, да. Неудачи ему на посту.
Экс-защитник сборной Голландии, «Манчестер Юнайтед» и «Милана» Яп Стам со следующего сезона возглавит «Фейеноорд».
Клуб начал поиски нового тренера после заявления об уходе Джованни ван Бронкхорста с поста главного тренера по окончании сезона-2018/19.
- После 24 туров «Фейеноорд» занимает третье место в таблице чемпионата Нидерландов.
- Контракт со Стамом подписан на два года.