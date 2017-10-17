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  • Ван Бронкхорст: «Шахтер» с бразильцами показывает очень привлекательный футбол»

Ван Бронкхорст: «Шахтер» с бразильцами показывает очень привлекательный футбол»

17 октября 2017, 11:15

Главный тренер «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст отметил группу бразильских игроков в составе «Шахтера», которые добавили украинской команде техничности. Он назвал такой футбол очень привлекательным.

«Мы играем в очень интересной, но и очень сильной группе, с тремя крепкими соперниками. Завтра нас снова ждет матч с классной командой, мы можем готовиться к упорной борьбе. Но мы не оставляем надежды добиться результатов в Европе, поэтому завтра нам надо побеждать.

Любой тренер хочет выигрывать матчи и для этого не жалеет сил в работе с командой. В моей карьере футболиста были прекрасные моменты, и в моей карьере тренера «Фейеноорда» тоже. Этого мы и хотим добиваться.

Я высоко оцениваю «Шахтер». С их бразильцами они могут показывать очень привлекательный футбол. В матчах с «Наполи» и «Сити» они показали себя классной командой. Они останутся ей и завтра.

Разница между нашими соперниками в группе мала. Все они – лидеры своих чемпионатов, техничные команды. Это же Лига чемпионов, в конце концов. Для тренера и для футболиста нет ничего прекраснее, чем выступать в Лиге чемпионов», – признался голландец.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Фейеноорд» – «Шахтер» состоится во вторник, 17 октября, в 21:45 по московскому времени.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Фейеноорд Шахтер ван Бронкхорст Джованни
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