Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - АДО Ден Хааг
Фейеноорд - АДО Ден Хааг: обзор матча 27 сентября 2020
Фейеноорд
27.09.2020, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 3 тур
4 : 2
Завершен
АДО Ден Хааг
27'
Л. Гертрейда
57'
М. Сенеси
71'
Л. Нарсинг
84'
С. Бергейс (П)
11'
Й. Арвейлер
69'
Ш. Пинас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - АДО Ден Хааг
90'
Замена
P.
️️️️
D. Rigo
90'
Замена
J. Goossens
️️️️
К. де Бур
Замена
В. Бюргер
️️️️
Р. Боженик
85'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
С. Бергейс
84'
82'
Желтая карточка
Ш. Пинас
79'
Замена
М. Крамер
️️️️
Й. Арвейлер
79'
Замена
Б. Улд-Чих
️️️️
В. Бесуйен
ГОЛ! 3:2!
Л. Нарсинг
71'
69'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ш. Пинас
58'
Замена
А. Рацу
️️️️
A. Ćatić
ГОЛ! 2:1!
М. Сенеси
57'
Желтая карточка
Л. Фер
53'
Замена
Ж. Карлос Тейшейра
️️️️
О. Кекчю
46'
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
Б. Линссен
46'
Желтая карточка
Р. Хапс
36'
ГОЛ! 1:1!
Л. Гертрейда
Пас отдал
С. Бергейс
27'
11'
ГОЛ! 0:1!
Й. Арвейлер
Пас отдал
К. де Бур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
8
Лерой Фер
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
15
Lassana Faye
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
25
Peet Bijen
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
8
Кес де Бур
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
34
Amar Ćatić
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
10
Samy Bourard
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Фейеноорд
1
Рамон тен Хов
ВР
22
Ник Марсман
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
9
Роберт Боженик
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
АДО Ден Хааг
20
Юри Шундервальдт
ВР
22
Robert Zwinkels
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
33
Danny Bakker
ЦП
10
Pascu
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
3-2-3-2
1
Бейлов
5
Хапс
5
Сенеси
2
Гертрейда
21
Торнстра
8
Фер
2
Ньивкоп
6
Кекчю
23
Бергейс
30
Линссен
14
Йоргенсен
4-2-1-3
1
27
ван Эвейк
38
Пинас
25
15
8
де Бур
6
17
Бесуйен
10
9
Арвейлер
34
9
Боженик
9
Боженик
6
Кекчю
10
Тейшейра
10
Тейшейра
6
Кекчю
Боженик
18
Бюргер
18
Бюргер
Боженик
30
Линссен
7
Нарсинг
7
Нарсинг
30
Линссен
34
2
Рацу
2
Рацу
34
6
10
10
6
8
де Бур
11
11
8
де Бур
9
Арвейлер
29
Крамер
29
Крамер
9
Арвейлер
17
Бесуйен
77
Улд-Чих
77
Улд-Чих
17
Бесуйен
Остались в запасе
Фейеноорд
АДО Ден Хааг
1
Рамон тен Хов
ВР
22
Ник Марсман
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
Главный тренер
Дик Адвокат
20
Юри Шундервальдт
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
22
Robert Zwinkels
ВР
33
Danny Bakker
ЦП
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
1
Рамон тен Хов
ВР
22
Ник Марсман
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
22
Robert Zwinkels
ВР
33
Danny Bakker
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча Фейеноорд - АДО Ден Хааг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
Новости команд
Все
Фейеноорд
АДО Ден Хааг
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:00
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
10:24
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:00
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
10:24
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Телстар» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
«Ден Хааг» – «Камбюр»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Твенте» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+