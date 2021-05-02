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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - Фейеноорд
АДО Ден Хааг - Фейеноорд: обзор матча 02 мая 2021
АДО Ден Хааг
02.05.2021, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 31 тур
3 : 2
Завершен
Фейеноорд
13'
Й. Арвейлер
30'
A. El Khayati (П)
59'
A. El Khayati
3'
Р. Боженик
70'
Н. Йоргенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АДО Ден Хааг - Фейеноорд
90'
+5
Вторая желтая
Й. Торнстра
Желтая карточка
М. Крамер
89'
89'
Желтая карточка
Р. Боженик
89'
Желтая карточка
L. Pratto
Желтая карточка
М. ван Эвейк
88'
81'
Замена
L. Pratto
️️️️
Л. Фер
Замена
Х. Фамилья-Кастильо
️️️️
В. Бесуйен
79'
Замена
A. Ćatić
️️️️
A. El Khayati
79'
70'
ГОЛ! 3:2!
Н. Йоргенсен
Пас отдал
Р. Хапс
Замена
Y. Mokhtar
️️️️
Б. Адеканье
61'
Замена
М. Крамер
️️️️
Й. Арвейлер
61'
ГОЛ! 3:1!
A. El Khayati
Пас отдал
В. Бесуйен
59'
46'
Замена
Р. Хапс
️️️️
Т. Маласья
46'
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
Л. Синистерра
46'
Замена
М. Димерс
️️️️
О. Кекчю
33'
Желтая карточка
Й. Торнстра
30'
Желтая карточка
М. Сенеси
ГОЛ с пенальти! 2:1!
A. El Khayati
30'
29'
Замена
Ж. Карлос Тейшейра
️️️️
Б. Линссен
Желтая карточка
В. Бесуйен
15'
ГОЛ! 1:1!
Й. Арвейлер
Пас отдал
В. Бесуйен
13'
3'
ГОЛ! 0:1!
Р. Боженик
Пас отдал
О. Кекчю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДО Ден Хааг
50
Мартин Фрайзль
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
8
Кес де Бур
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
51
Gianni Zuiverloon
ЦФ
23
Abdenasser El Khayati
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
8
Лерой Фер
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
9
Роберт Боженик
ЦФ
17
Луис Синистерра
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
19
Томислав Гомельт
ЦП
0
Y. Mokhtar
ЦП
8
Давид Филипп
АП
34
Ксандер Северина
ПВ
7
Cain Seedorf
ЦФ
13
Jonathan Mulder
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
10
Марк Димерс
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
12
Lucas Pratto
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
3-1-1-5
50
Фрайзль
12
Кемпер
38
Пинас
27
ван Эвейк
8
де Бур
17
Бесуйен
23
11
Адеканье
11
9
Арвейлер
51
4-2-1-3
1
Бейлов
2
Гертрейда
31
Боттегин
5
Сенеси
3
Маласья
21
Торнстра
8
Фер
6
Кекчю
30
Линссен
17
Синистерра
9
Боженик
17
Бесуйен
5
Фамилья-Кастильо
5
Фамилья-Кастильо
17
Бесуйен
23
34
34
23
11
Адеканье
0
0
11
Адеканье
9
Арвейлер
29
Крамер
29
Крамер
9
Арвейлер
30
Линссен
10
Тейшейра
10
Тейшейра
30
Линссен
8
Фер
12
12
8
Фер
3
Маласья
5
Хапс
5
Хапс
3
Маласья
6
Кекчю
10
Димерс
10
Димерс
6
Кекчю
17
Синистерра
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
17
Синистерра
Остались в запасе
АДО Ден Хааг
Фейеноорд
7
Cain Seedorf
ЦФ
13
Jonathan Mulder
ЦФ
8
Давид Филипп
АП
10
Pascu
ЦФ
19
Томислав Гомельт
ЦП
34
Ксандер Северина
ПВ
1
Luuk Koopmans
ВР
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
22
Ник Марсман
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
7
Cain Seedorf
ЦФ
13
Jonathan Mulder
ЦФ
8
Давид Филипп
АП
10
Pascu
ЦФ
19
Томислав Гомельт
ЦП
34
Ксандер Северина
ПВ
1
Luuk Koopmans
ВР
Остались в запасе
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
22
Ник Марсман
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча АДО Ден Хааг - Фейеноорд
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Кийосира
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