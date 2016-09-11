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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - АДО Ден Хааг
Фейеноорд - АДО Ден Хааг: обзор матча 11 сентября 2016
Фейеноорд
11.09.2016, воскресенье, 13:30
Голландия. Эредивизие, 5 тур
3 : 1
Завершен
АДО Ден Хааг
33'
Д. Кейт
90'
К. Эль-Ахмади
86'
Л. Маренго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - АДО Ден Хааг
ГОЛ! 2:1!
К. Эль-Ахмади
90'
86'
ГОЛ! 1:1!
Л. Маренго
Замена
С. Густафсон
️️️️
Д. Кейт
83'
Замена
Б. Басачикоглу
️️️️
С. Бергейс
76'
Желтая карточка
Т. Вилена
72'
58'
Желтая карточка
Т. Бегелсдейк
49'
Желтая карточка
А. Мейерс
ГОЛ! 1:0!
Д. Кейт
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
АДО Ден Хааг
25
Том Бегелсдейк
ЦЗ
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
21
Эдуард Дюплан
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Фейеноорд
30
Пер Ханссон
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
5
Марко Вейинович
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
АДО Ден Хааг
22
Роберт Звинкелс
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
17
Дэнни Баккер
ЦП
8
Эктор Эвел
АП
11
Лудцинио Маренго
ЦФ
9
Майк Хавенаар
ЦФ
2-1-5
31
Боттегин
2
Карсдорп
21
Торнстра
6
ван дер Хейден
20
Эль-Ахмади
52
Вилена
23
Бергейс
7
Кейт
3-1-1
25
Бегелсдейк
5
Канон
14
Мейерс
23
Бекер
21
Дюплан
7
Кейт
86
Густафсон
86
Густафсон
7
Кейт
23
Бергейс
7
Басачикоглу
7
Басачикоглу
23
Бергейс
Остались в запасе
Фейеноорд
АДО Ден Хааг
30
Пер Ханссон
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
5
Марко Вейинович
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
11
Лудцинио Маренго
ЦФ
8
Эктор Эвел
АП
22
Роберт Звинкелс
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
17
Дэнни Баккер
ЦП
9
Майк Хавенаар
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
30
Пер Ханссон
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
5
Марко Вейинович
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Остались в запасе
11
Лудцинио Маренго
ЦФ
8
Эктор Эвел
АП
22
Роберт Звинкелс
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
17
Дэнни Баккер
ЦП
9
Майк Хавенаар
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча Фейеноорд - АДО Ден Хааг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Телстар
2 : 2
11.10.2026
АДО Ден Хааг
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
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