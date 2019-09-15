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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - АДО Ден Хааг
Фейеноорд - АДО Ден Хааг: обзор матча 15 сентября 2019
Фейеноорд
15.09.2019, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 6 тур
3 : 2
Завершен
АДО Ден Хааг
6'
Р. Карсдорп (П)
21'
Л. Нарсинг
33'
Л. Фер (П)
77'
Э. Ие (АГ)
83'
Р. Тапиа (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - АДО Ден Хааг
83'
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
Р. Тапиа
77'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Э. Ие
Желтая карточка
Э. Боттегин
36'
34'
Желтая карточка
Т. Бегелсдейк
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. Фер
33'
ГОЛ! 2:0!
Л. Нарсинг
21'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Карсдорп
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
13
Ренато Тапиа
ОП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
АДО Ден Хааг
26
Майк Хэвкотт
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
25
Том Бегелсдейк
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
17
Дэнни Баккер
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
21
Йенс Торнстра
ОП
4
Лайам Келли
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
АДО Ден Хааг
16
Александар Бьелица
ЦЗ
19
Том Хайе
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
4-2-2
1
Вермеер
5
Хапс
31
Боттегин
32
Ие
2
Карсдорп
8
Фер
13
Тапиа
8
Ларссон
7
Нарсинг
2-2-2
26
Хэвкотт
14
Мейерс
25
Бегелсдейк
10
Фалкенбург
17
Баккер
10
Иммерс
15
Нецид
Остались в запасе
Фейеноорд
АДО Ден Хааг
22
Ник Марсман
ВР
21
Йенс Торнстра
ОП
4
Лайам Келли
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
16
Александар Бьелица
ЦЗ
19
Том Хайе
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
21
Йенс Торнстра
ОП
4
Лайам Келли
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Остались в запасе
16
Александар Бьелица
ЦЗ
19
Том Хайе
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча Фейеноорд - АДО Ден Хааг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
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