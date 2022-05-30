«Эксельсиор» вернулся в Эредивизие, проигрывая в финале плей-офф 0:3 к 78-й минуте

Завершился плей-офф за право выступать в Эредивизие в сезоне-2022/23.

В финальном противостоянии сыграли «Эксельсиор» и «Ден Хааг». Первая встреча в Роттердаме завершилась ничьей 1:1.

В ответном матче в Гааге хозяева поля к 78-й минуте вели со счетом 3:0. Однако соперник успел отыграться, забив в том числе на 93-й минуте.

В дополнительных таймах команды еще раз обменялись голами, закончив 4:4. В серии пенальти «Эксельсиор» победил «Ден Хааг» – 8:7.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?