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«Эксельсиор» вернулся в Эредивизие, проигрывая в финале плей-офф 0:3 к 78-й минуте

Завершился плей-офф за право выступать в Эредивизие в сезоне-2022/23.

В финальном противостоянии сыграли «Эксельсиор» и «Ден Хааг». Первая встреча в Роттердаме завершилась ничьей 1:1.

В ответном матче в Гааге хозяева поля к 78-й минуте вели со счетом 3:0. Однако соперник успел отыграться, забив в том числе на 93-й минуте.

В дополнительных таймах команды еще раз обменялись голами, закончив 4:4. В серии пенальти «Эксельсиор» победил «Ден Хааг» – 8:7.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1699

    lek! 38 минут назад

    Вот это заруб

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    Рейтинг: +7521

    vladik12 > lek! 31 минуту назад

    Не наше ватокатание.

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