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Булыкин: «Я был королем Гааги и Амстердама»

13 ноября 2023, 16:47
11

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин объяснил, почему современные российские футболисты не едут играть в Европу.

«У нас сейчас много талантливых игроков. Почему их никто не покупает? Потому что в России условия лучше. Здесь продолжают платить.

Если бы в российском футболе не было таких зарплат, все бы в Европе играли. Но сейчас там получают меньше, а доказывать надо больше. Зачем что-то доказывать, когда можно здесь себя хорошо чувствовать.

Посмотрите, сколько в 1990-е было футболистов, моe поколение возьмите. Мостовой был царeм в «Сельте». Я был королeм Гааги и Амстердама. А как себя в Англии Павлюченко, Аршавин, Погребняк проявляли!

Они этого хотели, сейчас и близко никто не заиграет в АПЛ, но в других европейских чемпионатах при желании заиграли бы многие футболисты РПЛ», – сказал Булыкин.

  • 43-летний Булыкин закончил карьеру в 2014 году.
  • Он наиболее известен по выступлениям за «Локомотив», «Динамо», «Байер», «Аякс», «АДО Ден Хааг», «Твенте», «Андерлехт».
  • За сборную России нападающий провел 15 матчей и забил 7 голов.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Аякс АДО Ден Хааг Булыкин Дмитрий
Комментарии (11)
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Цугундeр
1699887044
"Я был королeм Гааги и Амстердама.." Ага , до сих пор пудра с парика под носом и королевский йогурт где ни поПадя размазан.
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Solist345345
1699887412
Одни цари и короли у нас с зашкаливающей самооценкой.
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neim
1699887852
Ещё один корону примеряет ))).
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Napaleon Banapart
1699892348
Самозванцы....
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mihail200606
1699893930
в Амстердаме свои короли всегда были. Тебе до них далеко
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sined1951
1699895183
Булыкин стремительно стареет и становится неадекватным. Времена поменялись капитально. В последнии 10 лет стремительно развивается футбол в Африке, там появляются классные игроки, которые составляют мощную конкуренцию футболистам из ведущих футбольных стран. Посмотрите сколько много стало черных ребят в ведущих клубах Евровы. Во времена Булыкина их было значительно меньше. Да и Латинская Америка вносит свою лепту. В заштатные европейские команды, борющиеся за выживание, ехать смысла нет. Дело идет к тому, что лет через 5 и в наших командах мест для местных футболистов не будет, как сейчас в Зените.
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ВетеR
1699904098
писдуном ты был, а не Королем
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G.P.
1700826698
В Гааге он действительно был хорош. А в Аяксе провалился. А потом исчез. До сих пор не могу понять, зачем нужно было менять клуб, в котором у него наконец стало получаться после стольких лет безнадёги и скандалов, в которых он тогда погряз. Так что это очередная выдуманная история бывшего футболиста о том, какой он был крутой, как его носили на руках где-то там, в заморских странах.
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