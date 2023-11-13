Булыкин: «Я был королем Гааги и Амстердама»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин объяснил, почему современные российские футболисты не едут играть в Европу.

«У нас сейчас много талантливых игроков. Почему их никто не покупает? Потому что в России условия лучше. Здесь продолжают платить.

Если бы в российском футболе не было таких зарплат, все бы в Европе играли. Но сейчас там получают меньше, а доказывать надо больше. Зачем что-то доказывать, когда можно здесь себя хорошо чувствовать.

Посмотрите, сколько в 1990-е было футболистов, моe поколение возьмите. Мостовой был царeм в «Сельте». Я был королeм Гааги и Амстердама. А как себя в Англии Павлюченко, Аршавин, Погребняк проявляли!

Они этого хотели, сейчас и близко никто не заиграет в АПЛ, но в других европейских чемпионатах при желании заиграли бы многие футболисты РПЛ», – сказал Булыкин.