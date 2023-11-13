Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Булыкин: «Я был королем Гааги и Амстердама»

    Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин объяснил, почему современные российские футболисты не едут играть в Европу.

    «У нас сейчас много талантливых игроков. Почему их никто не покупает? Потому что в России условия лучше. Здесь продолжают платить.

    Если бы в российском футболе не было таких зарплат, все бы в Европе играли. Но сейчас там получают меньше, а доказывать надо больше. Зачем что-то доказывать, когда можно здесь себя хорошо чувствовать.

    Посмотрите, сколько в 1990-е было футболистов, моe поколение возьмите. Мостовой был царeм в «Сельте». Я был королeм Гааги и Амстердама. А как себя в Англии Павлюченко, Аршавин, Погребняк проявляли!

    Они этого хотели, сейчас и близко никто не заиграет в АПЛ, но в других европейских чемпионатах при желании заиграли бы многие футболисты РПЛ», – сказал Булыкин.

    • 43-летний Булыкин закончил карьеру в 2014 году.
    • Он наиболее известен по выступлениям за «Локомотив», «Динамо», «Байер», «Аякс», «АДО Ден Хааг», «Твенте», «Андерлехт».
    • За сборную России нападающий провел 15 матчей и забил 7 голов.

    Новости по теме
    Булыкин назвал два главных разочарования первого круга РПЛ 4
    Булыкин назвал результат, которого «Динамо» нужно добиться до зимнего перерыва 1
    Булыкин сказал, чего не хватает «Краснодару» для чемпионской игры 2
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.11.2023 16:47
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12450

      ВетеR 13 ноября, 22:34

      писдуном ты был, а не Королем

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +978

      sined1951 13 ноября, 20:06

      Булыкин стремительно стареет и становится неадекватным. Времена поменялись капитально. В последнии 10 лет стремительно развивается футбол в Африке, там появляются классные игроки, которые составляют мощную конкуренцию футболистам из ведущих футбольных стран. Посмотрите сколько много стало черных ребят в ведущих клубах Евровы. Во времена Булыкина их было значительно меньше. Да и Латинская Америка вносит свою лепту. В заштатные европейские команды, борющиеся за выживание, ехать смысла нет. Дело идет к тому, что лет через 5 и в наших командах мест для местных футболистов не будет, как сейчас в Зените.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7890

      mihail200606 13 ноября, 19:45

      в Амстердаме свои короли всегда были. Тебе до них далеко

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +570

      Napaleon Banapart 13 ноября, 19:19

      Самозванцы....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид 13 ноября, 18:48

      Но сгнили их конкретные умы
      В процессе потребления продуктов
      Что им с того, что твой кузен кондуктор
      Наследный принц Уфы и Костромы (с)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 13 ноября, 18:42

      Так и Филька у нас король, да и Зверев. тоже из королей будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6020

      neim 13 ноября, 18:04

      Ещё один корону примеряет ))).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +944

      Solist345345 13 ноября, 17:56

      Одни цари и короли у нас с зашкаливающей самооценкой.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +467

      Александр.Т. > Solist345345 13 ноября, 18:16

      Ага и что то нету Еврокубка не не кубка чемпионатов мира иди Европу у этих якобы королей царей))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1415

      Krics > Александр.Т. 13 ноября, 20:53

      А самый титулованный Аленичев,скромно помалкивать о своих титалах,ихмо.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +467

      Александр.Т. > Krics 14 ноября, 09:47

      Скромность красит человека

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З 13 ноября, 17:55

      Одни монархи , пздц , "Битва Престолов".

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      Цугундeр 13 ноября, 17:50

      "Я был королeм Гааги и Амстердама.."
      Ага , до сих пор пудра с парика под носом и королевский йогурт где ни поПадя размазан.

      6
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+