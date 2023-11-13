Булыкин: «Я был королем Гааги и Амстердама»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин объяснил, почему современные российские футболисты не едут играть в Европу.
«У нас сейчас много талантливых игроков. Почему их никто не покупает? Потому что в России условия лучше. Здесь продолжают платить.
Если бы в российском футболе не было таких зарплат, все бы в Европе играли. Но сейчас там получают меньше, а доказывать надо больше. Зачем что-то доказывать, когда можно здесь себя хорошо чувствовать.
Посмотрите, сколько в 1990-е было футболистов, моe поколение возьмите. Мостовой был царeм в «Сельте». Я был королeм Гааги и Амстердама. А как себя в Англии Павлюченко, Аршавин, Погребняк проявляли!
Они этого хотели, сейчас и близко никто не заиграет в АПЛ, но в других европейских чемпионатах при желании заиграли бы многие футболисты РПЛ», – сказал Булыкин.
- 43-летний Булыкин закончил карьеру в 2014 году.
- Он наиболее известен по выступлениям за «Локомотив», «Динамо», «Байер», «Аякс», «АДО Ден Хааг», «Твенте», «Андерлехт».
- За сборную России нападающий провел 15 матчей и забил 7 голов.