Фанаты «Ливерпуля» и «Боруссии» получили специальный приз ФИФА по итогам 2016 года

Как стало известно в ходе традиционной церемонии вручения наград ФИФА по итогам 2016 года, приз лучшим болельщикам достался поклонникам английского «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии», которые 14 апреля вместе спели гимн английского клуба You'll never walk alone в память о погибших в давке на стадионе «Хиллсборо» 15 апреля 1989 года. Трагедия, напомним, унесла жизни 96 человек.

Также на награду претендовали болельщики сборной Исландии, заразившие своим победным кличем весь мир, и фанаты голландского клуба «Ден Хаг», которые совместно с болельщиками «Фейенорда» осыпали игрушками сектор, на который были приглашены дети из местной больницы.