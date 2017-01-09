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    Фанаты «Ливерпуля» и «Боруссии» получили специальный приз ФИФА по итогам 2016 года

    Как стало известно в ходе традиционной церемонии вручения наград ФИФА по итогам 2016 года, приз лучшим болельщикам достался поклонникам английского «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии», которые 14 апреля вместе спели гимн английского клуба You'll never walk alone в память о погибших в давке на стадионе «Хиллсборо» 15 апреля 1989 года. Трагедия, напомним, унесла жизни 96 человек.

    Также на награду претендовали болельщики сборной Исландии, заразившие своим победным кличем весь мир, и фанаты голландского клуба «Ден Хаг», которые совместно с болельщиками «Фейенорда» осыпали игрушками сектор, на который были приглашены дети из местной больницы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.01.2017 21:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 14 января 2017, 21:26

      красавцы все бы так)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 9 января 2017, 22:09

      АПЛОДИСМЕНТЫ ВСЕМ!!!!

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