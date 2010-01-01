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Нидерланды. Эредивизие
Команды
АДО Ден Хааг
Результаты
€ 4 млн
АДО Ден Хааг - результаты матчей
Гаага
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Кийосира
Сайт:
http://www.adodenhaag.nl/
Тренер:
Альфонс Гронендейк
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Нидерланды. Эредивизие. 2026/2027
Нидерланды. Эредивизие. 2023/2024
Голландия. Эредивизие. 2020/2021
Голландия. Эредивизие. 2019/2020
Голландия. Эредивизие. 2018/2019
Голландия. Эредивизие. 2017/2018
Голландия. Эредивизие. 2016/2017
Голландия. Эредивизие. 2015/2016
Голландия. Эредивизие. 2014/2015
Товарищеские матчи. 2014
Голландия. Эредивизие. 2013/2014
Голландия. Эредивизие. 2012/2013
Голландия. Эредивизие. 2011/2012
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Голландия. Эредивизие. За выход в Лигу Европу. Финал 2010/2011
Голландия. Эредивизие. Право на выход в Лигу Европу 2010/2011
Голландия. Эредивизие. 2010/2011
Чемпионат Голландии. 2009/2010
12.09 | 17:30
Твенте
2 : 0
АДО Ден Хааг
06.09 | 17:45
АДО Ден Хааг
2 : 3
Фортуна
30.08 | 15:30
Фейеноорд
2 : 2
АДО Ден Хааг
23.08 | 13:15
Гоу Эхед Иглс
3 : 1
АДО Ден Хааг
16.08 | 13:15
АДО Ден Хааг
1 : 4
Гронинген
08.08 | 22:00
АЗ Алкмаар
2 : 0
АДО Ден Хааг
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