- 28 ноября 2022
- 20:38 Фото Адвокат возобновил тренерскую карьеру в 75 лет. Он возглавил «Ден Хааг» 1
- 26 ноября 2022
- 01:56 75-летний Адвокат близок к возобновлению тренерской карьеры
- 2 июня 2022
- 15:51 Фото Дирк Кейт стал главным тренером «Ден Хаага» 1
- 30 мая 2022
- 08:35 «Эксельсиор» вернулся в Эредивизие, проигрывая в финале плей-офф 0:3 к 78-й минуте 2
- 22 декабря 2019
- 17:43 «Аякс» забил 163 гола за год. Это лучший результат в истории среди голландских команд 1
- 26 октября 2019
- 22:42 Эредивизие. «Витесс» дома всухую проиграл «Ден Хаагу» 4
- 31 марта 2019
- 07:05 Слуцкий – о ничьей с «Ден Хаагом»: «Разочарован результатом»
- 30 марта 2019
- 22:46 Эредивизие. «Витесс» сыграл вничью с «Ден Хаагом», в матче шесть голов 3
- 22 сентября 2018
- 23:50 Эредивизие. «Витесс» Слуцкого сыграл ничью с «Ден Хаагом» 8
- 24 сентября 2017
- 22:10 Видео Голкипер «Спарты» за пять секунд отразил четыре удара в упор 10
- 9 января 2017
- 21:07 Фанаты «Ливерпуля» и «Боруссии» получили специальный приз ФИФА по итогам 2016 года 2
- 30 сентября 2016
- 22:51 Эредивизие. «Зволле» обыграл «АДО Ден Хааг», одержав первую победу в сезоне
- 25 сентября 2016
- 00:00 Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты
- 17 сентября 2016
- 23:50 Эредивизие. «Херенвен» разгромил «Роду» и другие результаты
- 29 августа 2016
- 00:23 Эредивизие. «Аякс» разгромил «Гоу Эхед Иглс», ПСВ в большинстве не сумел обыграть «Гронингем»
- 20 августа 2016
- 23:49 Эредивизие. «Вилем II» одержал победу над «Аяксом», ПСВ крупно обыграл «Зволле»
- 3 февраля 2016
- 10:09 Яковенко пополнил состав «Динамо» Киев
- 12 ноября 2015
- 00:36 Адвокат может возглавить «Ден Хааг»
- 12 августа 2015
- 06:43 Голкипер «Ден Хаага» красивым ударом принес своей команде ничью в матче с «ПСВ» 2
- 18 июля 2015
- 08:35 Схакен перешел из бакинского «Интера» в «Ден Хааг» 3