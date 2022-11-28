Адвокат возобновил тренерскую карьеру в 75 лет. Он возглавил «Ден Хааг»

«АДО Ден Хааг» объявил о назначении Дика Адвоката на пост главного тренера.
75-летний специалист сменил уволенного в четверг Дирка Кейта.
Контракт с ним рассчитан до конца сезона-2022/23.
- Адвокат работал в «Зените» с 2006 по 2009 год, а в сборной России – с 2010-го по 2012-й.
- Осенью 2021 года он завершил тренерскую карьеру.
- «АДО Ден Хааг» после 14 туров занимает 17-е место в таблице Эредивизие.
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Источник: сайт «АДО Ден Хааг»