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    Адвокат возобновил тренерскую карьеру в 75 лет. Он возглавил «Ден Хааг»

    «АДО Ден Хааг» объявил о назначении Дика Адвоката на пост главного тренера.

    75-летний специалист сменил уволенного в четверг Дирка Кейта.

    Контракт с ним рассчитан до конца сезона-2022/23.

    • Адвокат работал в «Зените» с 2006 по 2009 год, а в сборной России – с 2010-го по 2012-й.
    • Осенью 2021 года он завершил тренерскую карьеру.
    • «АДО Ден Хааг» после 14 туров занимает 17-е место в таблице Эредивизие.

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    Источник: сайт «АДО Ден Хааг»

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