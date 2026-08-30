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  • Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»

Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»

30 августа, 16:53
30

Бывший судья РПЛ Алексей Николаев высказался о пенальти в пользу «Зенита» в концовке матча 6-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

Его реализовал нападающий «Зенита» Александр Соболев.

«Эпизод с назначенным пенальти в ворота «Факела» непростой. В таких эпизодах главное – кто первый играет в мяч. Если это делает защитник, то нарушает правила нападающий, если нападающий касается мяча первым, то нарушает уже защитник. В данном моменте никто не успевает сыграть в мяч и происходит контакт.

Оценить такой эпизод сложно. В динамике это смотрится как одиннадцатиметровый удар, но если разбирать дальше, то становится понятно, что в мяч не играет никто, защитник ставит ногу, а нападающий вместо мяча бьет по ноге. На мой взгляд, здесь главный критерий, есть ли какое-то дополнительное движение со стороны защитника в сторону нападающего. Если защитник просто ставит ногу и получает по ней удар, то это фол в атаке. Если он делает какое-то движение, препятствуя нападающему пробить по мячу, это пенальти.

Расценивают этот эпизод по разному: кто-то видит это движение, кто-то нет. Но если быть последовательным и вспомнить такой же эпизод с этим же футболистом в кубковой игре с «Динамо Мх» в прошлом сезоне, тогда арбитр назначил пенальти, а ЭСК признала, что это ошибка», – сказал Николаев.

  • «Зенит» защищает титул.
  • Сейчас команда отстает от первого места на шесть очков.
  • В следующем туре петербуржцы сыграют с ЦСКА.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Николаев Алексей
Комментарии (30)
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NewLife
1788098160
Грамотно разобрал в отличии от коррумпированных Федотова и Ловчева.
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Desma
1788098202
Называется проанализировал.... если бы да кабы.😂
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ТяжелаяАртиллерия
1788098237
Комментарий скрыт модератором
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Semenycch
1788098917
"...но если разбирать дальше, то становится понятно, что в мяч не играет никто..." Этот Николаев слепой или тупой? А может быть бессовестный? Давно подкупленный свинарней? Как это никто не играет в мяч? На повторе отлично видно, что Кондаков играет в мяч, а защитник Факела ему препятствует! Это 100% пенальти!
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andrei-sarap-yandex
1788098995
смотрите как играли КРАСНОДАР руками в своей штрафной.....СУДЬИ на заррррррррплате у КРАСНОДАРа
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Спартач80
1788099060
Сослуживцу написал, он с Питера. Спрашиваю, не стыдно, за такую победу? Он ответил, стыдно, но 3 очка не пахнут... Вы все что ли с Питера такие, без чести?...
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Бумбраш
1788099206
А что толку разбирать то? Каждому игроку зинки на майке написать "судья помоги" и всё отлично.срамота сплошная
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рылы
1788099312
ловчев сказал, что пенальти был - значит был 🤣 хряки, не спорьте с вашей легендой!
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нБратишка
1788099959
Жаль что мы так и не услышали начальника транспортного цеха по поводу пенальти.
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DMитрий
1788100029
В том-то и дело, что Кондаков был первый на мече и впереди игрока факела, который не пытался играть в мяч, а блокировал ногу атакующего. Как уже зае...и эти игрочишки/судьишки со своими бла бла бла. Главное жопу в тепле сохранить.
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