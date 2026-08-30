Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»

Бывший судья РПЛ Алексей Николаев высказался о пенальти в пользу «Зенита» в концовке матча 6-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

Его реализовал нападающий «Зенита» Александр Соболев.

«Эпизод с назначенным пенальти в ворота «Факела» непростой. В таких эпизодах главное – кто первый играет в мяч. Если это делает защитник, то нарушает правила нападающий, если нападающий касается мяча первым, то нарушает уже защитник. В данном моменте никто не успевает сыграть в мяч и происходит контакт.

Оценить такой эпизод сложно. В динамике это смотрится как одиннадцатиметровый удар, но если разбирать дальше, то становится понятно, что в мяч не играет никто, защитник ставит ногу, а нападающий вместо мяча бьет по ноге. На мой взгляд, здесь главный критерий, есть ли какое-то дополнительное движение со стороны защитника в сторону нападающего. Если защитник просто ставит ногу и получает по ней удар, то это фол в атаке. Если он делает какое-то движение, препятствуя нападающему пробить по мячу, это пенальти.

Расценивают этот эпизод по разному: кто-то видит это движение, кто-то нет. Но если быть последовательным и вспомнить такой же эпизод с этим же футболистом в кубковой игре с «Динамо Мх» в прошлом сезоне, тогда арбитр назначил пенальти, а ЭСК признала, что это ошибка», – сказал Николаев.