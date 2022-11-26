75-летний Адвокат близок к возобновлению тренерской карьеры

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат, вероятно, возглавит «АДО Ден Хааг».
75-летний специалист подтвердил, что близок к возобновлению карьеры, поскольку хочет помочь родному клубу.
Адвокат сменит в «АДО Ден Хааг» уволенного в четверг Дирка Кейта.
- Тренер работал в «Зените» с 2006 по 2009 год, а в российской сборной – с 2010-го по 2012-й.
- Он завершил карьеру осенью 2021 года.
- Последней командой Адвоката была сборная Ирака.
- «АДО Ден Хааг» после 14 туров занимает 17-е место в таблице Эредивизие.
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Источник: Voetbal International