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    75-летний Адвокат близок к возобновлению тренерской карьеры

    Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат, вероятно, возглавит «АДО Ден Хааг».

    75-летний специалист подтвердил, что близок к возобновлению карьеры, поскольку хочет помочь родному клубу.

    Адвокат сменит в «АДО Ден Хааг» уволенного в четверг Дирка Кейта.

    • Тренер работал в «Зените» с 2006 по 2009 год, а в российской сборной – с 2010-го по 2012-й.
    • Он завершил карьеру осенью 2021 года.
    • Последней командой Адвоката была сборная Ирака.
    • «АДО Ден Хааг» после 14 туров занимает 17-е место в таблице Эредивизие.

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    Источник: Voetbal International

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