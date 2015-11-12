Адвокат может возглавить «Ден Хааг»

Бывший главный тренер питерского «Зенита» Дик Адвокат может возглавить голландский «Ден Хааг», сообщает пресса. Напомним, предыдущим местом работы специалиста был английский «Сандерленд», с которым Адвокат разорвал контракт 4 октября.



«Да, мы разговаривали с Диком. Мы думаем, в каком качестве мы можем привлечь его к работе в клубе. Он ушeл из «Сандерленда», мы находимся в постоянном контакте. Посмотрим, что будет дальше», – заявил спортивный директор «Ден Хаага» Ян Виллем Вигт.