Эредивизие. «Зволле» обыграл «АДО Ден Хааг», одержав первую победу в сезоне

В матче восьмого тура Эредивизие «Зволле» переиграл «АДО Ден Хааг» со счетом 2:1. В составе победителей дублем отметился Юнес Мохтар, за гостей забил Том Трайбулл.

Эта победа стала для «Зволле» первой в нынешнем розыгрыше чемпионата. Команда набрала пять очков и находится на предпоследнем месте, «АДО Ден Хааг» с десятью баллами остался на десятой строчке.

Чемпионат Голландии. Эредивизие. 8-й тур

Зволле – АДО Ден Хааг – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Трайбулл, 47; 1:1 – Мохтар, 51; 2:1 – Мохтар, 71.

Удаления: нет – Трайбулл, 82.

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